Nashik News : सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या नाशिकसाठी दादासाहेब फाळके चित्रपटनगरी व्हावी, अशी मागणी मोठ्या कालावधीपासून होत आहे. पाठपुरावा करण्यासाठी अनेकांनी निवेदनही दिली आहेत; परंतु ती मागणी अद्याप अपूर्णच आहे.

नाशिकशी मुंबई-आग्रा महामार्ग, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग, सुरत-चैन्नई महामार्ग जोडले जाणार आहेत. दादासाहेब फाळके चित्रपटनगरी होऊन या कनेक्टिव्हिटीचा नाशिकच्या कलाकारांना उपयोग व्हावा, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. (Connectivity will useful if there is film town Nashik still lags behind in film production Nashik News)

कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज, वामनदादा कर्डक, बाबूराव बागूल आदींसारखे मोठे कवी, लेखक नाशिकला लाभले आहेत. नाशिकला पर्यटन, निसर्गस्थळे, धार्मिक स्थळे मोठ्या संख्येने आहेत.

त्याचा उपयोग मुंबईतील चित्रपटसृष्टीतील कलाकार करताना दिसत असून, दर महिन्याला कोणत्या ना कोणत्या चित्रपटाचे चित्रीकरण नाशिक परिसरात होत आहे. तसेच, मालिकांचे चित्रीकरणही होत आहे.

सातारा, कोल्हापूर पुढे

मुंबई, पुण्यात चित्रीकरणानंतर चित्रपट मालिकांचे सर्वाधिक चित्रीकरण सातारा, कोल्हापूरमध्ये होत आहे. नाशिकच्या तुलनेत अंतर जास्त असूनही नाशिक परिसरात अजूनही सुविधांचा अभाव असल्याने निर्माते, दिग्दर्शक सातारा, कोल्हापूरला प्राधान्य देत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आधीच व्हायला हवी होती चित्रनगरी

निवडणुका जवळ आल्या, की दादासाहेब चित्रनगरी होणार असल्याची फक्त चर्चा रंगते. निवडणुका संपल्या, की सुरू असलेली चर्चा थांबते. अशा अनेक निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे जाहीर होणाऱ्या धोरणात चित्रपट, मालिकांच्या कलाकारांसाठी सकारात्मक तरतुदी करून या आधीच होणाऱ्या चित्रनगरीसाठी येत्या काळात प्रयत्न होण्याची गरज चित्रपट क्षेत्रातील मंडळींनी व्यक्त केली.

"गोदावरी चित्रपटाचे संपूर्ण चित्रीकरण जुने नाशिकमध्ये झाले आहे. येत्या काळातही नाशिकचा अंतर्भाव असेल असे लेखन सुरू आहे. चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी नाशिकमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया पार पाडावी लागते. चित्रीकरणाचे लोकेशन बदलल्यास तत्काळ परवानगी मिळावी. नाशिक मुंबई-पुण्यासारखे गजबजलेले नाही. नाशिकमध्ये धार्मिक क्षेत्रांसह पर्यटनस्थळेही चांगली असून, आतापर्यंत चित्रनगरी होणे अपेक्षित होते."

- प्राजक्त देशमुख, लेखक

"नाशिकला सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. चित्रनगरीची अनेक वर्षांची मागणी आहे, त्यासाठी पाठपुरावाही करण्यात आला. चित्रनगरी झाल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील कलाकारांसाठी मोठी पर्वणी ठरणार आहे. चित्रनगरीसाठी नाशिकशी मोठ्या शहरांशी कनेक्टिव्हीटी फायद्याची ठरणार आहे. या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी चित्रपट, सेट डिझाइन, तंत्रज्ञ आदी विविध शाखांचे महाविद्यालय असणे आवश्यक आहे."

- श्याम लोंढे, समितीप्रमुख, मराठी चित्रपट महामंडळ