Nashik News : पंचाळे (ता. पंचाळे) गावातील जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा निर्लेखित करण्यात आली असून, नवीन इमारत बांधकामासाठी सीएसआर निधीतून निधी उपलब्ध झाला आहे.

मात्र, निर्लेखित झालेल्या जागीच नवीन इमारत बांधकाम करण्याऐवजी इतर नवीन जागेवर शाळा बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करत असून, शाळेची जागा हडपण्याचा गावातील काही लोकांचा डाव आहे.

यासाठी निर्लेखित झालेल्या जुन्या जागेवरच इमारत बांधकाम करावे, अशी मागणी पंचाळे ग्रामस्थांनी केली आहे. (Construction of new buildings on site of registered schools Demand of Panchale Villagers to ZP Education Officer Administrators Nashik)

यासंदर्भात जिल्हा मजूर फेडरेशनचे संचालक भारत कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखालील पंचाळे ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी बुधवारी (ता. २५) जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेतली.

पंचाळे गावातील प्राथमिक शाळा निर्लेखित करण्यात आली आहे. या शाळेच्या बांधकामासाठी एचएएल कंपनीने सीएसआर निधीतून निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. निर्लेखित झालेल्या जुन्या जागेवर शाळा बांधकामास गावातील कोणाचाही विरोध नाही.

मात्र, असे असतानाही गावातील काही नेते शाळेचे स्थलांतर करू पाहत आहे. शाळेची जुनी जागा गावाच्या विकासाच्या नावाखाली ताब्यात घेऊन तेथे कॉम्पलेक्स उभारण्याचा डाव त्यांचा आहे.

नवीन जागा ही गावठाणाबाहेर असून, तेथून दोन मीटरच्या अतंरावर दोन शाळा देखील आहे. सदर जागा रस्त्यालगत असल्याने येथे अपघात होण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे शाळेच्या जागेचे स्थलांतर करण्यात येऊ नये, असा ठराव ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेत देखील मंजूर झालेला आहे.

त्यामुळे इतर नवीन जागेवर शाळा स्थलांतरित करून बांधकाम करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या वेळी ग्रामस्थांनी केली. याबाबत, निर्लेखित झालेल्या जागीच शाळेचे बांधकाम केले जाईल, स्थलांतर होणार नाही, असे आश्वासन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी या वेळी दिले.

शिष्टमंडळात बाळासाहेब थोरात, राऊसाहेब थोरात, सुनील थोरात, शिवाजी तळेकर, प्रकाश थोरात, शंकर थोरात व ग्रामस्थांचा समावेश होता.