Mid Day Meal Plan: लेबर सेज भरूनही बांधकाम मजुरांच्या पोटाला टाच; योजना सुरू करण्यासाठी कामगार संघटना सरसावल्या

Mid Day Meal Plan : गरिबांना कामगार, कष्टकऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी दुपारचे गुणवत्तापूर्ण भोजन मिळावे, यासाठी माध्यान्ह भोजन योजना शासनाने सुरू केली होती. मात्र, ती महिनाअखेर बंद झाल्यामुळे मजुरांच्या पोटाला टाच बसलेली असून मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम मजुरांचे अन्नाविना हाल होत आहे. याशिवाय त्यांच्या कुटुंबाचे बजेट कोलमडणार आहे.

दिवसभर काम करून बांधकाम इमारतीवर महिन्याला किमान १२ ते १५ हजार रुपये मिळवणाऱ्या मजुरांना शासन माध्यान्ह भोजन देत होते. (Construction workers are suffering without food due to mid day meal scheme stop nashik news)

लेबर सेज इमारतीचे बांधकाम सुरू होण्याच्या पहिले बिल्डर वर्गाकडून वसूल होत असे. शासनाच्या तिजोरीत यासाठी बिल्डर पैसे भरायचे, मात्र आता ही योजना बंद झाल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी मजुराला अन्न मिळत नाही. पर्यायाने त्यांच्या पोटाला टाच बसली आहे.

त्यांना विकतचे अन्न अथवा घरचा डबा खावा लागत आहे. पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबाचे अर्थचक्र बिघडले आहे. म्हणून ही योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी काही कामगार संघटना सरसावल्या असून, शासनाला निवेदन देणार आहेत. नाशिक शहरात व ग्रामीण भागात किमान पन्नास हजार मजूर या योजनेपासून वंचित राहिल्यामुळे मोठा सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.

"माध्यान्ह भोजन योजना पुन्हा शासनाने सुरू करायला हवी. राजकारणामुळे तळागाळातल्या कष्टकरी, मजूर लोकांचे हाल होत आहे. त्यांच्या कल्याणाचा विचार शासन व्यवस्थेने करायला हवा. यामध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपालांनी लक्ष घालून योजना पुन्हा कार्यान्वित करायला पाहिजे." - अरुण राऊत, कामगार

"बिल्डर इमारत उभी करण्याच्या आधी लेबर सेज भरतो. त्यामुळे कामगारांना ही योजना पुन्हा सुरू करून दुपारचे जेवण द्यायला हवे. हातावरचे लोक मोलमजुरी करतात. त्यामुळे त्यांचे कुटुंबाचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. याचा विचार करून पुन्हा ही योजना सुरू केल्यास मजुरांचे हाल होणार नाही." - हेमंत गायकवाड, बांधकाम व्यावसायिक