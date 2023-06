Nashik News: चिखलवाडीची ती वादग्रस्त शाळा अखेर बंद! मुलींची इतरत्र सोय

By

Nashik News : चिखलवाडी (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील सर्वहरा परिवर्तन केंद्र ही खासगी शिक्षण संस्था तात्पुरती बंद करून तेथे शिक्षण घेत असलेल्या मुलींची शासकीय आश्रमशाळेत सोय करण्यात आली आहे. (controversial school of Chikhalwadi trimbakeshwar finally closed Accommodation of girls elsewhere Nashik News)

या सर्व मुलींच्या प्रवेशाची जबाबदारी एल्गार कष्टकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भगवान मध्ये यांनी घेतली आहे. संघटनेच्या मागणीनंतर ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सर्व मुलींना पालकाच्या इच्छेनुसार शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वस्तीगृहामध्ये प्रवेश दिला जाईल असे आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या खासगी शाळेच्या चौकशीसाठी आज तहसीलदारांनी संबंधित रिसॉर्ट सिल केले.

पोलिस उपअधिक्षक भामरे, महिला व बालहक्क आयोग सदस्या सायली पालखेडकर (त्र्यंबकेश्वर), वाडीवऱ्हेच्या पोलिस निरीक्षकांनी वस्तीगृहाला भेट देऊन चौकशी केली. यावेळी शाळेच्या आवारात दारुच्या व औषधांच्या रिकाम्या बाटल्या आढळून आल्याने सारेच अवाक झाले.