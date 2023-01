Nashik Crime News : फायरिंगप्रकरणी नगरसेवकपुत्र गजाआड! निवडणुकीपूर्वीच कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान

नाशिक : शिवसेनेच्या ठाकरे व शिंदे गटात झालेल्या वादानंतर देवळाली गावातील सार्वजनिक पार परिसरात झालेल्या गोळीबार प्रकरणी शिंदे गटातील एकाविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राजकीय वादाचे पर्यावसन थेट गोळीबारात झाल्याने नाशिकरोडच्या कायदा व सुव्यवस्थेला गालबोट लागले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी नगरसेवकपुत्राला अटक केली आहे. (Corporator son arrested in firing case challenge to law and order even before elections Nashik Crime News)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वप्नील सूर्यकांत लवटे (३२, रा. देवळाली गाव, सोमवार बाजार) असे गोळीबार करणाऱ्या संशयितांचे नाव असून तो माजी नगरसेवक सूर्यकांत लवटे यांचा मुलगा आहे.

सागर किसन कोकणे (२४, रा. निवारा दर्शन अर्पा, चेहडी पंपीग) याने दिलेल्या तक्रारीनुसार, गुरुवारी (ता.१९) देवळाली गावातील सार्वजनिक पारावर आगामी शिवजयंती उत्सवानिमित्त बैठक होती.

या बैठकीत कोकणे व अस्लम मणियार यांनी सूर्यकांत लवटे यांच्याकडे मागील वर्षीच्या शिवजयंतीचा हिशोब मागितला. त्यावरून वाद झाल्याने सूर्यकांत लवटे यांचा मुलगा स्वप्नील लवटे याने त्याच्याकडील पिस्तुलाने ठार मारणेच्या उद्देशाने आपल्या दिशेने गोळी झाडल्याचे कोकणे याने फिर्यादीत म्‍हटले आहे.

राजकीय वर्चस्वाची किनार

उपनगर पोलिसांनी स्वप्नील सूर्यकांत लवटे याच्याविरुद्ध खूनाचा प्रयत्न, शांतताभंग घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे, फौजदारीपात्र धाकदपटशा तसेच शस्त्र अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

देवळाली गावात राजकीय वर्चस्वावरून यापूर्वीही अनेकवेळा वाद झाले आहेत. अस्लम ऊर्फ भैय्या मणियार यापूर्वी शिवसेनेचे नगरसेवक होते. त्यानंतर लवटे बंधूंचा उदय झाला व मणियार यांच्या ऐवजी सूर्यकांत लवटे यांना नगरसेवक पदाची संधी मिळाली. त्यामुळे अस्लम मणियार भाजपात स्थिरावले.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राजू लवटे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांना संपर्कप्रमुखपदी नियुक्तीही मिळाली. अस्लम मणियार हे भाजपातून ठाकरे गटात दाखल झाले. देवळाली गाव हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो.

हा बालेकिल्ला आपल्याच ताब्यात राहावा यातून सुरू झालेल्या सुप्त संघर्षाच्या तोंडावर शिवजयंती उत्सव वर्गणी हिशेबाच्या निमित्ताने ठिणगी पडल्याचे बोलले जात आहे

