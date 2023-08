Nashik Thackeray Group : नाशिक जिल्ह्यात ठाकरे गटाला झटका; नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते शिवसेनेत

Nashik Thackeray Group : दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील नगरसेवक, महिला आघाडीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी शनिवारी (ता २६) धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या स्मृतीदिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यातील आनंदआश्रम येथे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. (Corporators office bearers and activists of thackeray group are enter in Shiv Sena nashik news)

शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी गेल्या आठवड्यात चांदवड दौऱ्यावर असताना ठाकरे गटाच्या अनेक नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची गुप्त भेट घेतली होती.

शिवसेनेचे दिंडोरी शहर प्रमुख संदीप उगले, चांदवड नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष कविता संदीप उगले, नगरसेवक बाळू वाघ, नगरसेवक जगन राऊत यांचे चिरंजीव निखिल राऊत, उपशहरप्रमुख दीपक चंद्रकांत शिरसाट आदींसह पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी ठाकरे गटाची साथ सोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला.

याशिवाय उद्धव ठाकरे गटाच्या कळवण तालुका व कळवण शहर महिला आघाडी पदाधिकाऱ्यांनीही शिवसेनेत जाहीर पक्षप्रवेश करून ठाकरे गटाला धक्का दिला आहे.

यात कळवण शहरप्रमुख सत्यवती आहेर, उपशहरप्रमुख वैशाली सोमवंशी, सीमा पगार, सुरेखा पगार, सविता पगार, सोनल येवला, भारती गुजर, सुनंदा ऐशी, प्रतिभा गोसावी, रोहिणी मेंद, रेखा जाधव, असंख्य कार्यकर्ते, पदाधिकारी शिवसेनेत (शिंदे गट) दाखल झाले.