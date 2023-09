Nashik News : संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत लाभासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविताना सोमवारी (ता. १८) एका वृद्ध दांपत्याचे पाय खड्ड्यात पडून ते जखमी झाले. (Couple injured while wearing threshold of office for benefit of sanjay gandhi niradhar scheme Nashik News)

६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा यांसह अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत आर्थिक मदत दीड हजार रुपये दर महिन्याला देण्यात येते.

त्यामुळे गोरगरीब व निराधारांसाठी ही योजना अतिशय कल्याणकारी ठरली. जिल्ह्यात या योजनेचे सुमारे दोन लाख २० हजार लाभार्थी आहे. मात्र अनुदान सरकारकडून प्राप्त होण्यापासून ते लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होई पर्यंत बराच काळ वाट पहावी लागते.

अनुदानाकडे डोळे लावून बसलेले निराधार कार्यालयात चकरा मारतात. सोमवारी सकाळी गोरेराम लेनमधील रसिकलाल मेहता व त्यांच्या पत्नी सविता मेहता हे दोघे आले असता, रस्त्यात पडले. सविता मेहता यांच्या कपाळाला मोठी जखम झाली, तर रसिकलाल त्यांना सावरताना खाली पडून तेही जखमी झाले. पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केले.