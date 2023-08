Nashik News: प्रेसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात तक्रारीला आलेल्या दाम्पत्याला दमबाजी

Nashik News : चलार्थ पत्र मुद्रणालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात तक्रारीसाठी नाशिक रोडला आल्यावर मुद्रणालयाच्या प्रवेशद्वारावर शिवीगाळ व दमबाजी करण्यात आल्याची तक्रार तेलंगणातील एका दाम्पत्याने उपनगर पोलिसांत केली आहे.

दरम्यान, आपल्यावरील आरोप निराधार असल्याचे मुद्रणालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शेषनारायण शर्मा (भिलाईनगर, तेलंगणा) असे तक्रारदाराचे नाव आहे. (couple who filed complaint against senior press official beaten up Nashik News)

ते पत्नीसह चलार्थपत्र मुद्रणालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधातील जुन्या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रेस प्रशासनाकडे तक्रार स्वरूपात निवेदन देण्यासाठी नाशिक रोडला आले होते.

मुद्रणालयात जाण्यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून माहिती दिली. मात्र, त्यानंतर काही वेळातच आठ ते दहा जणांनी येऊन तक्रारदार दाम्पत्याला दमबाजी करीत तेथून हाकलून लावले, असा दाम्पत्याचा आरोप आहे.

घडलेला प्रकार मुद्रणालयाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात उपलब्ध होईल, त्यामुळे या दमबाजीची दखल घेत संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी दाम्पत्याने उपनगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत केली आहे.

तेलंगणात काही महिन्यांपूर्वी या दाम्पत्याने मुद्रणालयातील व्यवस्थापक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या विरोधात लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता.

त्याच तक्रारीच्या अनुषंगाने मुद्रणालय प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करायला हे दाम्पत्य तेलंगणाहून नाशिक रोडला आले असताना हा प्रकार घडल्याचा संबंधितांचा आरोप आहे.