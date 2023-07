Nashik News: 2 महिन्यापूर्वी विवाह झालेल्या दांपत्याची गळफास घेत आत्महत्या

Nashik News : मोराणे (सांडस) (ता. बागलाण) येथील शेतमजुरी करणाऱ्या पती-पत्नीने शेतातील झाडाला गळफास घेत आपली जीवनयात्रा संपवल्याची हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. (couple who got married 2 months ago committed suicide by hanging at morane Nashik News)

जायखेडा पोलिसांनी याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. आत्महत्या केलेल्या दांपत्याचा दोन महिन्यांपूर्वीच विवाह झाला होता. मोराणे येथील दीपक सुरेश अहिरे (२४) रेखाबाई दीपक अहिरे (१९) हे दाम्पत्य गेल्या काही दिवसांपासून नामपूर परिसरात शेतमजुरीचे काम करत होते.

नामपूर शिवारात बाबूराव आनंदराव सावंत यांच्या शेताच्या बांधावर असलेल्या बाभळीच्या झाडाला साडीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे दांपत्य आढळून आले. घटनेची माहिती मोराणे येथील पोलिसपाटील योगेंद्र पाटील यांनी जायखेडा पोलिसांना दिली.

त्यानंतर पोलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम शिरसाठ, पोलिस उपनिरीक्षक नवनाथ रसाळ व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केले. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह नामपूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले. मृत रेखाबाई हिचे माहेर धमणार (ता. साक्री) येथील आहे.