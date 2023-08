Nashik Tomato Rates Hike : टोमॅटोच्या टंचाईमुळे खुल्या बाजारात दर वाढलेले आहेत. मात्र, त्याचा थेट शेतकऱ्याला अल्प प्रमाणात फायदा झाला. हंगामातील टोमॅटो बाजारात येऊ लागला असून, येथील बाजार समितीच्या भगरीबाबा धान्य व भाजीपाला मुख्य बाजार आवारावर आजपासून टोमॅटो लिलावाचा प्रारंभ झाला आहे.

एका क्रेटला (२० किलो) तब्बल पाच हजार १०० रुपये भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. (crate of tomatoes got rate of 5100 Auction begins in Lasalgaon Bazaar Committee)

बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या हस्ते लिलावास सुरवात करण्यात आली. प्रारंभी सभापती क्षीरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे, सदस्य छबूराव जाधव, राजेंद्र बोरगुडे, महेश पठाडे, रमेश पालवे, सदस्य सचिव नरेंद्र वाढवणे, टोमॅटो व्यापारी बापू धरम, गणेश देशमुख यांच्या हस्ते टोमॅटो क्रेटचे विधीवत पूजन करण्यात आले.

मुहूर्तावर गोंदेगाव (ता. निफाड) येथील शेतकरी जालिंदर तुकाराम खामकर यांचा टोमॅटो पाच हजार १०० रुपये प्रतिक्रेट्‍स या दराने दोस्ती ट्रेडिंग कंपनीने खरेदी केला.

लिलावाप्रसंगी क्षीरसागर म्हणाले, की लासलगाव बाजारपेठ कांद्याबरोबर, मका, सोयाबीन, टोमॅटो, डाळिंब व भाजीपाल्यासाठीही नावारूपास येत आहे.

टोमॅटो शेतीमालास स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळावे म्हणून टोमॅटो खरेदीदार/ निर्यातदार व्यापाऱ्यांची संख्या वाढविण्यावर भर असेल. लिलावानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने रोख रक्कम दिली जाणार आहे.

मंगळवारी (ता. १) दिवसभरात एकूण २३४ क्रेट्‍समधून टोमॅटोची आवक झाली. कमीत कमी एक हजार व जास्तीत जास्त पाच हजार १०० आणि सरासरी दोन हजार ६००/- प्रतिक्रेट्‍स भाव मिळाला.

टोमॅटो उत्पादकांनी आपला टोमॅटो शेतीमाल मोठा (सुपर / एक नंबर), मध्यम, लहान (गोल्टी), बदला (बिलबिला, तडकलेला, खरचटलेला) अशी योग्य प्रतवारी करून २० किलोच्या क्रेट्‍समध्ये विक्रीस आणावा, असे आवाहन सदस्य सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी केले.

टोमॅटो लिलावात नव्याने सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या खरेदीदार/ निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी लायसेन्सबाबतच्या सर्व अटी पूर्ण केल्यास त्यांना तत्काळ परवाना देऊन पॅकिंग व साठवणुकीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उपसभापती गणेश डोमाडे यांनी सांगितले.

टोमॅटो व्यापारी मच्छिंद्र काळे, हैदर पठाण, सागर आहेर, संजय साळुंके, सचिन देशमुख, नंदू जाधव, आसिफ पठाण, सुधीर मोरे, शरद हिरे, दीपक केदारे, बाजार समितीचे सहसचिव प्रकाश कुमावत, सर्व लिलावप्रमुख सुरेश विखे, पंकज होळकर, संतोष पोटे, हिरालाल सोनारे, स्वप्नील पवार, प्रभारी संजय होळकर, सचिन वाघ, संदीप शेलार, बलराम माठा यांच्यासह टोमॅटो उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.