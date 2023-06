Nashik News: पायी मोर्चा काढणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर गुन्हा

By

Nashik News : पोलिस आयुक्तांचे मनाई आदेशाचे उल्लंघन करत पायी मोर्चास परवानगी नसतानादेखील अंबड गाव ते मंत्रालय येथे पायी मोर्चा काढणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर मनाई आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (Crime against project victims taking out foot march ambad to mantralay Nashik News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंबड व सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी अंबड गाव ते मंत्रालयापर्यंत पायी मोर्चा काढला आहे.

या पायी मोर्चास पोलिस आयुक्त यांनी परवानगी नाकारलेली असतानादेखील मोर्चा काढण्यात आल्याने पोलिस नाईक अशोक आव्हाड यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार अंबड पोलिस ठाण्यात साहेबराव दातीर, राकेश दोंदे, रामदास दातीर, शरद पडोळ, शरद दातीर आदी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.