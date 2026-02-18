Crime

sakal

नाशिक

Nashik crime : धक्कादायक! नाशिकमध्ये वाहतूक नियम सांगणाऱ्या पोलिसावरच जीवघेणा हल्ला

Brutal Attack on Police Constable at Dindori Naka : रिक्षाचालकाला हटकल्याने त्याच्या साथीदाराने पोलिस कॉन्स्टेबलच्या डोक्यात धारदार हत्याराने मारून गंभीर दुखापत केल्याचा प्रकार सोमवारी भरदिवसा घडला.
Published on

नाशिक: दिंडोरी नाका येथे विरुद्ध दिशेने आलेल्या रिक्षाचालकाला हटकल्याने त्याच्या साथीदाराने पोलिस कॉन्स्टेबलच्या डोक्यात धारदार हत्याराने मारून गंभीर दुखापत केल्याचा प्रकार सोमवारी (ता. १६) भरदिवसा घडला. याप्रकरणी अज्ञात दोघांविरोधात मारहाणीसह सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत.

