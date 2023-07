Nashik Crime News : नाशिकरोडच्या सराईत गुंडावर स्थानबद्धतेची कारवाई

Nashik News : नाशिकरोड परिसरातील गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरोधात स्थानबद्धतेची कारवाई करीत, त्याची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

प्रशांत उर्फ डुमा अशोक बागुल (२६, रा. विहितगाव, बागुलनगर, नाशिकरोड) असे गुन्हेगाराचे नाव आहे. (criminals have been sent to Central Jail nashik crime news)

Nashik News : पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी शहरातील सराईत गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांचे यामुळे धाबे दणाणले आहे.

प्रशांत उर्फ डुमा बागुल याची बागुलनगर, देवळाली गाव, सोमवार बाजार परिसर, मालधक्का आणि परिसरात दहशत आहे.

त्याच्याविरोधात जबर दुखापत, जबरी चोरी, खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, लुटमार, शस्त्र बाळगणे, गैरकायद्याची मंडळी जमवून मारहाण करणे यासारखे गुन्हे त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत.

संशयित बागुल याच्याविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्यानंतरही त्याच्या वर्तणुकीत बदल झाला नाही. त्यामुळे पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी संशयित बागुल याच्याविरोधात एमपीडीएअंतर्गत स्थानबद्धतेची कारवाई केली आहे.

त्यानुसार, बागुल याला ताब्यात घेत नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात दाखल करण्यत आले आहे. दरम्यान येत्या काही दिवसात आणखी काही सराईत गुन्हेगारांवरही आयुक्तांकडून कठोर कारवाई केली जाण्याचे संकेत शहर पोलिसांनी दिले आहेत.

