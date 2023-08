Nashik News : येवल्यासह 38 गाव योजनेचा तलाव भरला; टंचाईचे संकट टळले

Nashik News : शहरासह ३८ गाव नळ पाणीपुरवठा योजना व मनमाड शहराच्या योजनांचे साठवण तलाव आटल्याने नागरिकांवर पाणीटंचाईचे संकट उभे राहिले होते.

मात्र, पालखेड धरण समूहातून खास पिण्यासाठी आवर्तन सोडल्याने सध्या तरी पाणीटंचाईचे संकट टळले. मात्र, धरणे अजून अर्ध्यावरच असल्याने पावसाची प्रतीक्षा करण्यासह पाणी काटकसरीने वापरण्याची साडेसाती मात्र कायमच आहे. (crisis of water shortage has been averted due to release of water from Palkhed Dam Group nashik news)

पालखेड कालव्याच्या आवर्तनावर शहरासह ३८ गाव योजना अवलंबून असते. या पाण्याने भरलेल्या योजनांचे साठवण तलाव दीड ते दोन महिने पुरतात. त्यामुळे दोन महिन्यांदरम्यान पाण्याच्या आवर्तनाची गरज पडतेच. यापूर्वी प्रत्येक उन्हाळ्यात आवर्तनाचा पेचप्रसंग उभा राहून टंचाईची साडेसाती गंभीर होते.

त्यामुळे फेब्रुवारी व एप्रिल-मेदरम्यान पिण्यासाठी पाणी सोडावेच लागते. त्यानंतर जून-जुलैत धरणे तुडुंब भरून ‘ओव्हरफ्लो’चे पाणी सुटत असल्याने टंचाई जाणवत नाही. या वर्षी मात्र पूर्ण उलटे चित्र आहे. अद्यापही रिमझिम पाऊस सुरू असून, धो-धो पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. किंबहुना धरणेही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आजही पालखेड धरण समूहातील पालखेड धरणात ३९ टक्के, करंजवणमध्ये ५६ टक्के, तर वाघाडमध्ये ७२ टक्के, असे एकत्रित ५९ टक्केच साठा उपलब्ध असल्याने पाणी मिळणार का, हा प्रश्न उभा राहिला होता. मात्र, फक्त पिण्यासाठी ६ ते १४ ऑगस्टदरम्यान आवर्तन देऊन नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविली आहे.

पालखेड कालव्याद्वारे येवला नगर परिषद, तालुक्यातील ३८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, मनमाड नगर परिषद व मध्य रेल्वे पाणीपुरवठा योजना, तसेच आंबेगाव ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा योजनांच्या साठवण तलावात पुरवठा केला. या पुढील काळात पाऊस पडेपर्यंत अतिशय काटकसरीने पाणी वापरण्याची वेळ येणार आहे.

"पालखेड डाव्या कालव्यावरील शासनमान्य पाणीपुरवठा योजनांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ६ ऑगस्टपासून सुरू असलेले बिगर सिंचन आवर्तन बंद केले आहे. धरण क्षेत्रात पाऊस कमी झाल्याने धरणात पाण्याचा येवा कमी असल्याने पालखेड समूहातील धरणांमध्ये आजमितीस सुमारे ५४ टक्के साठा आहे." - वैभव भागवत, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक