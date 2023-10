Navratri 2023 : अष्टमीला प्रकट होणाऱ्या पोपडा देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी

Navratri 2023 : नवरात्रोत्सवात अष्टमीला प्रकट होणाऱ्या पोपडा देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी उसळली होती. विधिवत पूजा होऊन अष्टमीच्या दुपारी अर्थात, रविवार (ता.२२) देवी परतल्याने मंदिर बंद करण्यात आले. (Crowd for darshan of Popda Devi who appears on Ashtami navratri nashik news)

दरवर्षी नवरात्रीत अष्टमीच्या रात्री बाराला पोपडा देवी, जुने नाशिक डिंगरअळी येथील मंदिराच्या भिंतीत प्रकट होत असते. तर दुपारी बाराला लुप्त होत असते. अर्थात, परत जात असते, अशी आख्यायिका आहे. त्यानिमित्ताने रात्री बारापासूनच शहराच्या विविध भागातील भाविक दर्शनासाठी मंदिर परिसरात गर्दी करत असतात.

या वर्षीही सप्तमीच्या मध्यरात्री रात्री बाराला मंदिराच्या भिंतीत पोपड्याच्या स्वरूपात देवी प्रकट होताच विधिवत पूजा करून भाविकांसाठी मंदिर उघडे करण्यात आले. कपालेश्वर मंदिराच्या वाद्यपथक आणि भजन-कीर्तनाच्या सुरात देवीचे आगमन झाले.

रात्रभर थांबून भाविकांनी दर्शन घेतले. अष्टमीला रविवारी दुपारी बारापर्यंत भाविकांसाठी मंदिर खुले ठेवण्यात आले. होम हवन होऊन पूजा करून मंदिर बंद करण्यात आले. परिसरास यात्रेचे स्वरूप आले होते.

जनता मित्रमंडळ, पोपडादेवी महिला मंडळ, जुने नाशिक म्हसरूळ टेक येथील तरुणांकडून प्रकट सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. १५० वर्षांपासून देवी प्रकट होण्याची परंपरा आजही कायम आहे, अशी माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली.