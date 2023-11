येवला : पुणे जिल्हातील श्रीक्षेत्र कनेसर (ता. खेड) येथील श्री यमाई माता मंदिरावर कोजागरी पौणिमेनिमित्त भगवा ध्वज लावण्याचा मान येवलेकरांना मिळाला आहे. कनेसर येथे येवला येथील कुलस्वामिनी जय यमाई माता सेवा भक्त परिवाराने काही महिन्यांपूर्वी धार्मिक स्थळाचा पाहणी दौरा केला होता.

श्री यमाई माता देवस्थान प्रसिद्ध असल्याने कोजागरी पौणिमेनिमित्त श्री यमाई मातेच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक येथे येत असतात. यमाई माता अनेकांचे कुलदैवत आहे. कोजागरी पौणिमेनिमित्त यमाई माता मंदिरावर भगवा ध्वज मध्यरात्री लावण्यात आला.

यानिमित्त कनेसर येथे यमाई मातेची मिरवणूक काढण्यात आली. सेवेकरी मशाल घेऊन मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. रोज पहाटे व सूर्यास्तानंतर यमाई मातेची महाआरती करण्यात आली. (Crowd of devotees for Kojagari at Srikshetra Kanesar Honored to hoist flag on Yamai Mata Temple Nashik)

राज्यात कोणत्याही धार्मिक मंदिरात आरती कनेसर येथे यमाई माता मंदिरात ओलांडा हा महाराष्ट्रात एकमेव ठिकाणी केला जातो. येथील कुलस्वामिनी जब यमाई माता सेवा भक्त परिवाराला पालखीची महापूजा व महाआरतीचा मान देण्यात आला.

मुकेश लचके यांनी भगवा टोप्यांवर ‘जय यमाई माता’ हे नाव आकर्षक रंगात पेंटिंग केले होते. मिरवणुकीत यमाई सेवेकरी वरद लचके यांनी येवल्याचा मानाचा ध्वज फिरवला. भगव्या टोप्या व टी-शर्ट परिधान केल्याने मिरवणूक आकर्षक झाली होती. समीर समदडिया यांनी टी शर्ट भेट दिले.

कुलस्वामिनी जय यमाई माता सेवा भक्त परिवारातर्फे मोठा भगवा ध्वज यमाई माता चरणी अर्पण करण्यात आला. लेस लावून आकर्षकरीत्या ध्वज सजविण्यात आला होता. प्रशासकीय संचालक समिती व श्री यमाई माता देवस्थान ट्रस्टचे कमचारी राजेंद्र दौड यांच्याकडे ध्वज सुपूर्द करण्यात आला.

गोंधळी मुकेश जाधव, राजेंद्र दौड यांच्या हस्ते कुलस्वामिनी जय यमाई माता सेवा भक्त परिवारचे सेवेकरी मुकेश लचके, कैलास बकरे, राहुल सुताने (पुरणगाव) रावजी पाबळे, जीवन भांबारे, नितीन पावळे, राजेंद्र लचके, वरद लचके, संदीप काकड, सावरगाव यांचा यमाई मातेची प्रतिमा, शाल, श्रीफळ, देऊन सत्कार करण्यात आला. कुलस्वामिनी जय यमाई माता सेवा भक्त परिवारातर्फे कोजागरी पौणिमेनिमित्त सर्वांत मोठा भगव ध्वज लावण्यात आला.

या ध्वजावर ‘कुलस्वामिनी जय यमाई माता’ नावाचे पेंटिंग करण्यासाठी दोन तास लागले. हा ध्वज यमाई मातेच्या मंदिरावर दिमाखाने फडकत आहे. मुकेश लचके यांनी हा ध्वज तयार केला