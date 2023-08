Shravan : आद्य स्वयंभू शक्तीपीठ सप्तशृंगी गडावर दुसऱ्या श्रावण सोमवारी (ता. २८) भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी झाली होती.

धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या श्रावण महिन्यात सप्तशृंग गडावर भाविकांच्या गर्दीत मोठी वाढ होते.

त्यात श्रावणी सोमवारी भाविकांची गर्दी अधिक असते. त्र्यंबकेश्वर येथे दर्शनासाठी राज्यासह देशभरातून आलेल्या भाविकांपैकी बहुतांश भाविक आदिमायेच्या दर्शनासाठी येतात. (Crowd of devotees on Shravan Monday at Saptshring Fort Enchanting Aaras in temple with help of various flowers Nashik)

श्रावणी सोमवारच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथील भाविक मनोज तिवारी यांच्यातर्फे नाशिक येथील सजावटकार शंकरराव जुन्नरे यांनी सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टचे व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे यांच्या मार्गदर्शनाने कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, मंदिर विभागप्रमुख प्रशांत निकम,

सुनील कासार व पुरोहितांच्या सहकार्याने आदिमायेच्या मंदिर गाभाऱ्यात व आदिमायेच्या मूर्तीच्या दोन्ही बाजूस विविध रंगी झेंडू, मोगरा, गुलाब, लिली, ऑर्किड, चमेली व कार्नेशनचा वापर करून देवांचा देव महादेवाच्या त्रिशूल, डमरु व ओम आकाराच्या प्रतिकृती व फुल माळांचे झुंबर साकारून मनमोहक आरास केली होती.

त्यात आदिमायेस सफेद (पांढऱ्या) रंगाचे नेसवेलेले महावस्त्र, सोन्या-चांदीच्या अलकांरानी केलेला साजशृंगार, ललाटी हिरव्या रंगाचे बेलाच्या पानाची प्रतिकृतीचे कुंकू साकारल्याने आदिमायेची डोळे दीपवणारी तेजस्वी मूर्तीच्या दर्शनाने भाविक तृप्त होऊन जात होते.

सकाळी आदिमायेची पंचामृत महापूजा यजमान भाविक मनोज तिवारी यांनी कुटुंबीयासमवेत केली होती.

गडावर पावसाने उघडीप दिल्याने ऊन-सावलीच्या खेळात हजारो भाविकांनी दर्शन घेतले, तसेच श्रावणी सोमवारनिमित्त शिवालय तलाव अर्थात गिरीजा तीर्थावर भाविकांनी स्नान करून तलावालगतच अर्धीनारी नटेश्वर मंदिर व पुरातन हेमाडपंथी सिद्धेश्वर महादेव मंदिरात भाविकांची दर्शन व अभिषेकासाठी गर्दी झाली होती.