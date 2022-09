नाशिक : राज्यातील राजकीय घडामोडी, आगामी धार्मिक सण- उत्सव यासह विविध संघटनांकडून होणारी निदर्शने, आंदोलनामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी ११ ते २५ सप्टेंबर दरम्यान शहर हद्दीमध्ये मनाई आदेश लागू केले आहे. (Curfew order to be enforced in Nashik limits from today Nashik Latest Marathi News)

देशात गेल्या काही दिवसात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर काही व्यक्तींकडून जातीय तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य केली जात असल्याने त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटत आहे. त्याचप्रमाणे आगामी सण- उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर शांतता कायम राहावी यासाठी पोलिस आयुक्त नाईकनवरे यांनी पंधरा दिवस मनाई आदेश लागू केले आहेत. त्यानुसार नागरिकांना कोणतेही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत नेता येणार नाही.

दगड, शस्त्र, लाठ्या,बंदुका बाळगता येणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीचे प्रतिकात्मक प्रेतांचे किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन किंवा दहन करता येणार नाही. आरडाओरड, वाद्य वाजवण्यास बंदी असेल. प्रक्षोभक भाषण, वर्तवणुकीस बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महाआरती करणे, वाहनांवर झेंडे लावून फिरणे, पेढे वाटणे, फटाके फोडणे, घंटानाद करणे, शेरेबाजी करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

पूर्वपरवानगी शिवाय पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त नागरिकांना एकत्र जमण्यास, सभा घेण्यास किंवा मिरवणूक काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशांचे उल्लंघन करणारे महाराष्ट्र पोलिस कायदा १९५१ चे कलम १३५ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील असा इशारा पोलिस आयुक्त नाईकनवरे यांनी दिला आहे.

