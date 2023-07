Dada Bhuse : भरघोस निधीमुळे तालुक्यात विकासाची गंगा : दादा भुसे

By

Dada Bhuse : राज्यातील शिवसेना-भाजप युतीच्या (शिंदे-फडणवीस) सरकारने राज्य पातळीवर जनकल्याणाच्या असंख्य योजना राबविल्या. सामान्य नागरीक त्याचा लाभ घेत आहेत. मालेगाव शहर व तालुक्यापुरता विचार करावयाचा झाल्यास गेल्या वर्षभरात एक हजार कोटीहून अधिक निधी विकास कामांसाठी मिळाला.

या प्राप्त निधीतून असंख्य कामे पुर्ण तर काही कामे प्रगतीपथावर असल्याने तालुक्यात विकास गंगा जोमात असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शनिवारी (ता.१) येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. (Dada Bhuse statement about Development in taluka due to huge funds nashik news)

सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वर्षभरातील उल्लेखनीय कामे सांगितली. श्री. भुसे यांनी बुलढाणा बस दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

श्री. भुसे म्हणाले, की शासनाने सर्व समाज घटकांशी संबंधित क्रांतिकारी निर्णय घेतले. तालुक्यात साडेसहाशे एकरवर कृषी विज्ञान संकुलाचे, संकुलातील पाचही कृषी महाविद्यालयांचे काम वेगात सुरू असून सप्टेंबर अखेरपर्यंत शहरातील काही महाविद्यालय येथे स्थलांतर होतील.

याच संकुलातील टप्पा दोनमध्ये नुतन इमारत कामांना मंजुरी मिळाली. जलजीवन मिशन अंतर्गत दहिवाळसह २६ गाव योजना दुरुस्ती, माळमाथा व दाभाडी पाणी पुरवठा योजना कामांची पुर्तता, तसेच ५० हून अधिक गावांमध्ये नळपाणीपुरवठा योजनांची कामे होत आहेत.

पर्यटन विभागातर्फे गाळणे किल्ला व परिसर विकासासाठी साडेचार कोटीचा तर चंदनपुरी येथील श्रीक्षेत्र खंडेराव महाराज देवस्थान विकासासाठी १४ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. करंजगव्हाण, सौंदाणे, पाटणे या आरोग्य उपकेंद्रांना नवीन इमारती, सौंदाणे येथील केंद्रासाठी निवास व्यवस्था आदी कामे मंजुर झाली आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या आठ शाळांचे शासन निधी व सीएसआर फंडातून बांधकाम झाले. दाभाडी येथील स्टेडियमचे काम पूर्ण झाले असून त्याला भगवान एकलव्य नाव देण्यात येईल. तालुक्यातील रस्ते, मोरी बांधकामासाठी ५० कोटींचा निधी मिळाला. बोरी आंबेदरी बंदीस्त कालव्याचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले.

अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीतील चांदनी टेक्स्टाईलचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. मोसम नदीवर जुने पाच व नव्याने पाच असे दहा केटीवेअर अंतिम टप्प्यात आहेत. शहरातील महत्वाकांक्षी भुयारी गटार योजनेच्या कामासाठी ५०० कोटी निधी मंजूर झाला. आगामी महिन्यात हे काम सुरु होईल. मोसम नदीवरील दोन पुलांसह सव्वाशे कोटी रुपयांची रस्ते व विविध कामे प्रगतिपथावर आहेत.

तळवाडे ते मालेगाव थेट जलवाहिनी, शहरातील वाढीव हद्दीतील जलकुंभ, जलवाहिनी या कामांसाठी १४० कोटीला मंजुरी मिळाली. मोसम नदी पात्राला लागून १३ कोटी खर्चातून संरक्षक भिंत व रस्ता काम सुरु आहे. मागील काळात मान्यता मिळालेल्या महिला बालरूग्णालयाचे काम वेगाने सुरु आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागला. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा सुशोभीकरण पुढील महिन्यात सुरु होईल.

यावेळी उपजिल्हा प्रमुख सुनील देवरे, तालुका प्रमुख मनोहर बच्छाव, माजी उपमहापौर नीलेश आहेर, सौंदाणे सरपंच चेतन पवार, शशिकांत निकम, राजेंद्र पवार, तानाजी देशमुख, सुनील पवार, भरत देवरे, केवळ हिरे, सारंग बोरसे, संजय धिवरे आदींसह शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.