Dada Bhuse: प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या 3 इमारतींसाठी साडेअकरा कोटीचा निधी मंजूर : दादा भुसे

By

Dada Bhuse : तालुक्यातील पाटणे, करंजगव्हाण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नूतन मुख्य इमारत बांधकामासाठी मंजुरी मिळाली आहे.

या प्राथमिक केंद्रांच्या इमारतींसह सौंदाणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र नूतन मुख्य इमारत व कर्मचारी निवासस्थान बांधकामांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत (एनएचएम) ११ कोटी ४१ लाख रुपये निधीस मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. (Dada Bhuse statement Fund of eleven half Crore approved for 3 buildings of Primary Health Center nashik news)

श्री. भुसे यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नूतन इमारतींसाठी निधी मिळावा याकरिता पाठपुरावा केला होता. पाटणे व करंजगव्हाण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र नूतन मुख्य इमारत बांधकामासाठी प्रत्येकी २ कोटी ७६ लाख रुपये या प्रमाणे पाच कोटी ५२ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.

सौंदाणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र नूतन मुख्य इमारत व कर्मचारी निवासस्थान बांधकामासाठी ५ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता मिळाली आहे.

ग्रामीण भागातील लोकांचे आरोग्य सुदृढ व निरोगी राहावे याकरिता आरोग्य विभागामार्फत प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक सेवा दिल्या जातात.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमापासून ते साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमापर्यंत वेगवेगळ्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांची अंमलबजावणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र स्तरावरून केली जाते.

या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जोडलेल्या गावातील नागरिकांना आरोग्यसेवा अधिक गतिमान व सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नूतनीकरण फायदेशीर ठरणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.