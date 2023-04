Nashik : रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शाळा सुरु होण्यापूर्वी कायमचे आदेश दिले जाणार; न्यायालयाच्या निर्देश

By

Nashik : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शाळा सुरु होण्यापूर्वी कायमचे आदेश देण्यात येतील. तसेच आश्रमशाळांमध्ये होणारा उपद्रव रोखण्यासाठी परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येतील, असे आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी आश्‍वासित केले.

आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी आयुक्तांच्या झालेल्या चर्चेनंतर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रम गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. (Daily workers will given permanent orders before school starts Supreme Court directions Nashik news)

आयुक्तांसमवेतच्या संघटनेच्या श्री. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीसाठी निवासी अपर आयुक्त तुषार माळी, उपायुक्त अविनाश चव्हाण, सहाय्यक आयुक्त दीपक खोकले आणि संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष सुभाष बावा, विभागीय अध्यक्ष विजय खैरनार, सचिव नंदू जगताप,

कार्यालयीन सचिव प्रदीप ढगे, खजिनदार गोकूळ राव, विभागीय सचिव मनोहर नेटावटे, नाशिक प्रकल्पाध्यक्ष आर. के. तडवी, आदिवासी विकास भवन अध्यक्ष अविनाश शिवारमे, सचिव मिलिंद सोनवणे, राज्य सदस्य राजेंद्र महाले,

निंबा कापडणीस, किरण सोनवणे आदी उपस्थित होते. श्री. गायकवाड म्हणाले, की आदिवासी विकास विभागात १९९८ पासून स्वतंत्र कक्ष तयार झाला आहे. गेल्या २५ वर्षात सेवाभरती नियम करून लागू झालेले नाही.

या बाबत सरकारकडून निर्णय घेण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. तसेच आश्रमशाळेचे वेळापत्रक बदलू नये, अशी राज्यभरातून मागणी होत असल्याने ती आयुक्तांनी मान्य केली.

खातेतंर्गत २०१७ पासून सेवा प्रवेशोत्तर व अर्हताकारी विभागीय परीक्षा झालेल्या नाहीत. या परीक्षा जून २०२३ मध्ये घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला, असे सांगून श्री. गायकवाड म्हणाले, की मुख्य लिपिक संवर्गातील शंभर टक्के पदोन्नती करण्यासाठी सुधारित सेवा भरती नियम मंजूर करणे, वरिष्ठ लिपिक ८० टक्के पदोन्नतीने व २० टक्के सरळसेवेने भरणे,

उच्चश्रेणी व निम्मश्रेणी लघुलेखक पदोन्नती मुदतीत करणे, आदिवासी विकास सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे ‘जॉब चार्ट’ तयार करणे, उपलेखापाल व निरीक्षक पदांमधून वरिष्ठ निरीक्षक शंभर टक्के पदोन्नतीने भरणे, प्रत्येक कार्यालयात अभिलेख कक्षाची निर्मिती करून अभिलेखापाल पदास मंजुरी देणे,

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी व कार्यालयीन सर्व संवर्गातील पात्र कर्मचारी पदोन्नती समितीची सभा दरवर्षी घेणे, सरकारी अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांना आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणे अशा एकूण २३ विषयांवर विचारविनिमय झाला.

त्यात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना पदोन्नती देणे, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी पाल्यांना पदव्युत्तरपर्यंत मोफत शिक्षण मिळणे, ग्रंथपालांना दीर्घ सुटीचा लाभ मिळणे, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचा लाभ मिळणे,

एकलव्य इंग्रजी शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करणे, शिक्षणसेवक मानधन वाढवणे, अटल वाहिनी योजना पुन्हा कार्यान्वित करणे याही विषयांचा समावेश होता.

पूर्णत्वाच्या दाखल्यानंतर ताबा

आश्रमशाळा आणि वसतिगृह इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने द्यावयाचा आहे. दाखला बांधकाम विभागाचे अभियंता देतील. त्याशिवाय इमारतीचा ताबा घेऊ नये यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती श्री. गायकवाड यांनी दिली.