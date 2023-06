Dewana Irrigation Project : धरणाचे काम अन्‌ मरण येईपर्यंत थांब..!

Nashik News : देवनाचा सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू करा, साठवण तलावात पाणी आडवा आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्या, त्यासाठी धडक कृती कार्यक्रम राबवा अन्यथा मुख्यमंत्री पंढरपूरला आषाढी एकादशीची पूजा करत असताना मंत्रालयासमोर येत्या २९ जूनला पहाटे चारला आत्मदहन करतील असा इशारा रहाडी, खरवंडी, देवदरी येथील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात दिला आहे.

आता आमचा संयम आता संपला आहे. पाण्याची वाट बघणारे अनेक शेतकरी पाणी न बघताच मयत झाले. अजून किती वर्षे पाण्याची वाट बघायची, अडलेले पाणी दाखवण्यासाठी धडक कृती कार्यक्रम राबवा, अन्यथा आत्मदहन करणारच असा इशारा प्रस्तावित लाभार्थी शेतकऱ्यांनी दिला आहे. (Dam work and wait until death Asks Ashadhi for self immolation for Devana Dam Irrigation project Nashik News)

निवेदनावर तब्बल दोन हजार ३७७ शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मुख्यमंत्री हे स्वतः च जलसंधारण मंत्री असल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांची मंत्रालयात एकत्रित बैठक लावण्याची मागणी जलहक्क संघर्ष समितीचे भागवतराव सोनवणे यांनी केली आहे.

अन्यथा कोणतीही इतर पूर्वसूचना न देता शेतकरी आत्मदहन करतील असेही कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

आतापर्यंत ४ पक्षाचे ४ मुख्यमंत्री झाले. पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, सध्या एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत. संबंधित जलसंधारण मंत्री, जलसंपदा मंत्री, वन मंत्री किती तरी बदलून गेलेत, खात्यांचे सचिव निवृत्त झाले.

अनेक अधिकारी होऊन बदलून गेले. पाहण्या, मोजण्या, असंख्य अहवाल, किती तरी परवानग्या आणि किती तरी मान्यता मिळाल्या, पण थेंबभर पाणी अडले नाही.

फायलींचा प्रवास स्थानिक कार्यालय, राज्य मुख्यालय, खोरे महामंडळ आणि राज्य शासन असा प्रवास केला आहे. प्रत्येक टप्प्यावर फाइल पुढे सरकण्यासाठी आंदोलन करायची का 0असा संतप्त सवाल जलहक्क संघर्ष समितीचे सोनवणे यांनी केला आहे.

कृती समितीचे सचिव जगनराव मोरे, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, सहसचिव अर्जुन दाणे, विनायक थोरात आदी उपस्थित होते. दरम्यानच्या काळात समुद्धी महामार्गासारखे महाकाय प्रकल्प पूर्ण झाले पण शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या विषयांवर मात्र सरकार सोईस्कर पणे दुर्लक्ष करते. असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

असा आहे प्रकल्प

* एकूण खर्च मान्यता - १२ कोटी ७७ लाख ३६ हजार १५३

* लाभार्थी गावे : राहाडी, खरवंडी, देवदरी

* सिंचन क्षमता - ३५८ हेक्टर

* उपलब्ध होणारे पाणी - ६५.३३ दश लक्ष घनफूट

* धरणाची लांबी - २२५ मीटर

*धरणाची उंची - १६. १८ मीटर

* सांडव्याची लांबी - ९० मी

* बुडीत क्षेत्र - ५७ हेक्टर