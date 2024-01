Nashik Crime : नाशिक रोडला पुन्हा 2 गाड्यांचे नुकसान

नाशिक रोड : देवळाली गावात पुन्हा घराजवळ उभे असलेल्या दोन आलिशान कारच्या काचा फोडून काही समाजकंटकांनी दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला.

यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले असून, उपनगर पोलिसांनी शाश्वत उपाययोजना करावी आणि पेट्रोलिंग वाढवावे अशी मागणी होत आहे. (Damage to 2 cars again on Nashik Road Nashik Crime)