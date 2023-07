By

Nashik News : अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधकाम करण्यात आलेल्या सिन्नर-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाला पांगरी गावात अमरधाम ते संत हरीबाबा मंदिराच्या दरम्यान तडे गेले आहेत.

वावीहून सिन्नर बाजूकडे जाणाऱ्या या लेनवर पावसाळा सुरू होऊन देखील साईड पट्टी बनवण्यात आली नसून अशा धोकादायक परिस्थितीत अपघात घडल्यास अपघातग्रस्त वाहन बारा ते पंधरा फूट खोल खड्ड्यात कोसळू शकते. (Dangerous cracks on Sinner Shirdi Highway area of Sant Haribaba Temple at Pangri village Nashik News)

शिर्डी महामार्गाची पांगरी गावातून उभारणी करत असताना पंचाळे चौफुली जवळ रस्त्याची उंची अनावश्यक वाढवण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. वावी होऊन सिन्नरच्या बाजूने जात असताना अमरधाम, ग्रामदैवत संत हरीबाबा मंदिर, आरोग्य उपकेंद्र, जिल्हा परिषद शाळा एकच बाजूने आहेत.

महामार्ग ओलांडून विद्यार्थी व ग्रामस्थांना या ठिकाणी येजा करावी लागते. या सर्वांच्या सोयीसाठी मऱ्हळ रस्त्यावर अंडरपासची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने मात्र सुरेगाव रस्त्यावर अंडरपास उभारणी केल्यामुळे ग्रामस्थांनी विरोध करत गावातून जाणाऱ्या उड्डाणपुलाचे बांधकाम बंद पाडले.

सर्विस रोड म्हणून बनवण्यात आलेल्या रस्त्याच्या गुणवत्तेकडे राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व बांधकाम कंपनीने दुर्लक्ष केल्यामुळे पांगरी गावात सिन्नर शिर्डी महामार्गावर रस्त्याला तडे गेल्याची चित्र आहे. पावसाळ्यात ही बाब दुर्लक्ष झाल्यास मोठा अपघात घडू शकतो.

कारण अवजड वाहतूक करणारे एखादे वाहन या ठिकाणी रस्ता खचून खाली गेल्यास आजूबाजूच्या घरांनाही धोका पोहोचण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्या ठिकाणी रस्त्याला तडे गेले आहेत त्या बाजूला खोलगट भाग आहे.

तसेच रस्त्याची उंची वाढल्यामुळे अनेक निवासी घरे देखील खोलगट जागी गेली आहेत .या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंखे यांच्याशी संपर्क साधला असता महामार्ग बांधकाम करणाऱ्या कंपनीला सांगून महामार्गावर पडलेले तडे तातडीने बुजवण्यात येतील. तसेच भविष्यात असा प्रकार घडू नये यासाठी उपाययोजना केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

पांगरी गावात राष्ट्रीय महामार्ग विभाग जनतेच्या सुरक्षेची खेळत आहे चुकीच्या पद्धतीने रस्त्याची उंची वाढवण्यात आली. उंची वाढवलेल्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने भराव टाकून साईड पट्टी चे काम तात्काळ करणे आवश्यक होते.

मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले भविष्यात अपघात घडून हानी झाल्यास त्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग घेणार काय असा प्रश्न सरपंच ज्ञानेश्वर पांगरकर यांनी उपस्थित केला आहे.