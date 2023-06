Darshana Pawar: दर्शना पवार हत्याकांड; संशयिताच्या शोधासाठी पोलीस पथक सिन्नरला

By

Darshana Pawar : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेली अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपरगावची दर्शना पवार हिची पुणे जिल्ह्यात राजगड किल्ल्याच्या परिसरात हत्या झाल्याचा संताप जनक प्रकार घडल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.

दर्शनाच्या मारेकर्‍याचा शोध घेण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांची पथके विविध ठिकाणी रवाना झाली असून या प्रकरणातील मुख्य संशयित असलेल्या राहुल हांडोरे याच्या शोधासाठी सोमवारी एक पथक सिन्नर तालुक्यातल्या शहा या गावी येऊन गेल्याचे समजते. (Darshana Pawar Murder Case police team to Sinnar to search for suspect nashik Crime news)

राजगड किल्ल्याच्या परिसरात असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये दर्शनासोबत दिसणारी शेवटची व्यक्ती म्हणून राहुल हांडोरे हा युवक पोलिसांच्या रडारवर आला आहे. राहुल हा मोर्चा सिन्नर तालुक्यातील शहा या गावातील रहिवासी असून तो देखील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असल्याचे समोर आले आहे.

मात्र दर्शनाचा खून झाल्याची घटना उघडकीस आल्याच्या क्षणापासून तो बेपत्ता असून व पोलिसांचा मुख्य संशय त्याच्यावर आहे. तो पोलिसांसमोर आल्यावरच या हत्याकांडाचा उलगडा होणार असल्याने राहुलचा कसून शोध घेतला जात आहे.

सोमवारी पुणे पोलिसांच्या तपासपथकाने शहा येथे येऊन राहुल व त्याच्या कुटुंबीयांबाबत चौकशी केल्याचे समजते. त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे देखील चौकशी करण्यात आली.

सामान्य शेतकरी कुटुंबातील असलेला राहुल असे काही वाईट कृत्य करेल यावर त्याच्या आईवडिलांचा विश्वास नाही.

राहुल घरातील कोणाही व्यक्तीच्या संपर्कात नसल्याने कुटुंबिय देखील काळजीत आहे. दरम्यान दर्शनाचे नातेवाईक शहा येथील असून त्या ओळखीतून दोघांचा एकमेकांशी परिचय झाला होता.