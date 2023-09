Ganeshotsav 2023: लासलगावच्या कन्येचा अमेरिकेत गणेशोत्सव धुमधडाक्यात!

By

लासलगाव : येथील उद्योजक चंद्रशेखर भावसार व त्यांच्या पत्नी विजयश्री भावसार यांची कन्या कीर्तिदा भावसार व पती अमित शहा या कुटुंबाने अमेरिकेतील फ्लोरिंडा येथे शनिवारी (ता. २३) गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा केला.

आजूबाजूला राहणारे ७५ ते ८० हिंदू बांधवांना एकत्र आणून संपूर्ण दिवस विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. (Daughter of Lasalgaon Ganeshotsav 2023 in America by shah family Nashik)

गणपती बाप्पाला सर्व जमलेल्या भक्तांनी महाराष्ट्रीयन पदार्थाचा पाहुणाचार केला. महाराष्ट्रीयन, तामिळ, गुजराती व पंजाबी धर्माच्या लोकांबरोबरच परदेशी पाहुण्यांची हजेरी लावली.

त्यांच्या कुटुंबातील त्यांची मुले रायन आणि कियान यांनी शाडूच्या मातीपासून गणपती तयार करण्याची कार्यशाळा घेतली. त्यात जमलेल्या मुलांकडून गणपती तयार करून घेतले. त्यानंतर मुलांनी गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, त्रिकाल संध्या व पंधरावा अध्याय सादर केले.

पाहुण्यांनी महाराष्ट्रीयन वेशभूषा केली होती. महिलांचा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम झाला. या वर्षीही घरगुती पद्धतीने गणेशाचे धुमधडाक्यात विसर्जन करणार असल्याचे अमित शहा व कीर्तिदा शहा-भावसार यांनी सांगितले.