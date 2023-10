Nashik News : महाविद्यालयांना परवानगीसह प्रवेश क्षमतेसाठी 15 पर्यंत मुदत; पुणे विद्यापीठाने वाढवली मुदत

By

Nashik News : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे नवीन महाविद्यालयांची मान्‍यता, तसेच सध्या अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणक्रम, प्रवेशक्षमता आदींच्‍या वाढीसाठी प्रस्तावाची मुदत वाढविली आहे.

त्‍यानुसार २०२४-२५ करिता आता महाविद्यालय, परिसंस्‍थांना येत्‍या १५ नोव्‍हेंबर किंवा त्‍यापूर्वी प्रस्‍ताव सादर करता येणार आहेत. (Deadline till 15 nov for admission capacity with permission to colleges nashik news)

पुणे विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी महाविद्यालये, परिसंस्‍थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्या शाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्‍तर विषयांचे प्रस्‍ताव, अर्ज सादर करण्यासाठी ३० सप्‍टेंबरपर्यंत मुदत दिलेली होती.

महाराष्ट्र राज्‍य उच्चशिक्षण व विकास आयोगाने मंजूर केलेल्‍या वार्षिक योजनेनुसार, आराखड्यानुसार नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्‍ताव, अर्ज याच मुदतीत मागविले होते. यादरम्‍यान नुकताच २० ऑक्‍टोबरला शासनाच्‍या राजपत्रातील अध्यादेशाचा संदर्भ देताना प्रस्‍ताव, अर्ज सादर करण्याची मुदतवाढ करण्याचा निर्णय पुणे विद्यापीठाने घेतला आहे.

...अशी असेल प्रक्रिया

विद्यापीठाच्‍या www.unipune.ac.in या संकेतस्‍थळावरील बीओडी-बीओडी ऑनलाइन-डिपार्टमेंट-ॲफीलिएशन या पर्यायांवर जाऊन प्रस्‍ताव सादर करता येतील. केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच प्रस्‍ताव दाखल करता येतील.

एका प्रतीत प्रस्ताव विहित शुल्‍कासह १५ नोव्‍हेंबर किंवा त्‍यापूर्वी कार्यालयीन वेळेत विद्यापीठाच्‍या शैक्षणिक विभागात सादर करायचे आहेत. यापूर्वी प्रस्‍ताव सादर केलेल्‍या महाविद्यालयांनी पुन्‍हा अर्ज सादर करण्याची आवश्‍यकता नसल्‍याचे विद्यापीठातर्फे स्‍पष्ट करण्यात आले आहे.