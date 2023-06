Nashik Crime: दगडफेकीत जखमी झालेल्या इसमाचा मृत्यू

By

Nashik Crime : दहिदी (ता. मालेगाव) येथे शेती कामाच्या वादातून झालेल्या बाचाबाचीचे पर्यावसन दोघा भावांमधील हाणामारीत व दगडफेकीत झाले. दगडफेकीत जबर मार लागल्याने नाशिक येथील दादाजी रामचंद्र गुंजाळ (वय ५४, रा. इंदिरानगर, नाशिक) यांचा मृत्यू झाला. (Death of man injured in stone pelting at malegaon Nashik Crime)

रविवारी (ता. १८) दुपारी तीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला. या प्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात पती, पत्नी व मुलगा अशा तिघांविरुध्द मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मयत दादाजी गुंजाळ हे त्यांचे साडू उद्धव चैत्राम पगार यांच्या सोबत नाशिकहून त्यांच्या शेतीचे कामानिमित्त दहिदी येथे आले होते. यावेळी शेतीच्या वादातून त्यांचे साडू उद्धव पगार व त्यांचा भाऊ प्रदीप चैत्राम पगार यांच्यात बाचाबाची झाली.

बाचाबाचीचे पर्यावसन हाणामारीत झाले. यातूनच दगडफेक झाली. यात दादाजी गुंजाळ यांना दगडाचा वर्मी घाव व जबर मार लागला. यानंतर जखमी दादाजी गुंजाळ यांना सचिन कदम (रा. इंदिरानगर, नाशिक) यांनी उपचारासाठी येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल केले असता डॉ. अबुलेश अन्सारी यांनी तपासून त्यांना मयत घोषित केले.