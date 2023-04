Nashik News : नवसपूर्तीसाठी आलेल्या मायलेकीचा मृत्यू

Nashik News : केद्राई माता मंदिर, (खडक ओझर) येथे नवसपूर्तीसाठी आलेल्या २१ वर्षीय महिलेसह सात महिन्याच्या बालिकेचा केद्राई धरणातील पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.१४) दुपारच्या सुमारास उघडकीस आली.

सदरची घटना आत्महत्या की घातपात असे तर्क वितर्क लावले जात आहे. यातच मृत विवाहितेच्या नातेवाइकांनी हा घातपात असल्याचे आरोप केला आहे. (Death of mother daughter who had come for vows at kedrai mata mandir Nashik News)

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

अकोले (जि.नगर) येथून नवसपूर्तीसाठी आलेल्या कुटुंबीयांनी मुलीचे जावळ काढून देवीला नैवेद्य दाखवण्याचा अगोदर अंघोळीसाठी धरणाकडे गेले.

याठिकाणी काही नातेवाईक हे दर्शन करण्यासाठी पुढे निघाले असता अर्चना नीलेश देवकर (वय २१) वर्षे व मुलगी तन्वी नीलेश देवकर (वय सात महिने) हे बराच वेळ वाट पाहूनही न आल्याने तिच्या नातेवाइकांनी धरण परिसरात तिचा शोध घेतला असता अर्चना व चिमुकलीचा मृतदेह पाण्यात तरंगत असताना आढळून आला.

घटनेची माहिती मिळताच वडनेर भैरव पोलिसांनी घटनास्थळी पोचत दोन्ही मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढत चांदवड प्राथमिक रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेले. याप्रकरणी पोलिसांनी नीलेश देवकर (पती) यास ताब्यात घेतले आहे.