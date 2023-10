Nashik Crime : आडगाव येथील एका नामांकित रुग्णालयात येथे नवजात शिशूचा मृत्यू डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे झाला असल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे.

या प्रकरणी आडगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (Death of newborn due to doctors negligence Allegation of baby father at panchavati nashik crime)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, सुरज लक्ष्मण जाधव यांनी आपली पत्नी फाल्गुनी सुरज जाधव हिला सोमवारी (ता.०२) सकाळी १०:३० वाजेच्या सुमारास डिलिव्हरी करता दाखल केले होते.

सायंकाळच्या सुमारास सदर महिलेची डिलिव्हरी झाल्यानंतर ते रडत नसल्याने तेथे उपस्थित असलेल्या डॉ. डावरे यांनी त्या नवजात बाळाला तपासले असता ते मयत असल्याचे सायंकाळी त्यांनी घोषित केले.

परंतु सुरज जाधव यांनी डिलिव्हरी करताना डॉक्टरांचा हलगर्जी पणा मुळे बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आहे. यावेळी उपस्थित शिकाऊ डॉक्टर व इतर स्टाफ देखील उपस्थित होता असे देखील जाधव याचे म्हणणं आहे.

यात बाळ जन्माला आल्यानंतर ते डॉक्टरांनी हातात घेतले असता त्यांच्या हातातून बाळ निसटून जमीनवर पडले आणि त्याच्या डोक्याला मार लागला म्हणून ते मयत झाले असा आरोप जाधव यांनी डॉक्टरांवर केला आहे.

सदरच्या प्रकारानंतर पालकांनी व नातेवाईकांनी डॉक्टरांकडून उपचार केलेल्या फाईलची मागणी केली असता ती त्यांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी पालकांचा आणि नातेवाईकांचा तेथे उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांवर अधिक संशय बळावला आहे.

जर बाळाचा मृत्यू नैसर्गिक झाला आहे असे म्हणणे आहे, तर मग उपचारांची फाईल ताब्यात द्यायला एवढे का घाबरतात, असा सवाल सुरज जाधव यांनी उपस्थित केला. या घटनेमुळे रुग्णालयात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

सदरच्या घटनेची माहिती मिळताच आडगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश न्हायदे, गुन्हे शोध पथकाचे पोलिस उपनिरीक्षक सुभाष जाधव,पोलिस अमंलदार चारोस्कर यांच्यासह कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेचा अधिक तपास पोलिस हवालदार एच.डी. देवरे हे करीत आहे.

"घडलेली घटना ही अतिशय दुर्देवी आहे. यामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या डॉक्टरांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात यावी."- सुरज जाधव, मयत बाळाचे वडील

"सदरच्या घटनेची सिव्हिल सर्जन यांच्या अधिपत्याखाली चौकशी समिती गठीत झालेली असून त्यांच्याकडील अहवालात जर कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल."

- गणेश न्हायदे वरिष्ठ पोलीसनिरीक्षक, आडगाव पोलिस ठाणे