Nashik Accident News : दुचाकी अपघातात सर्व्हिस स्टेशन संचालकाचा मुत्यू

Nashik Accident News : वडांगळी ता.15 सरदवाडी (ता.सिन्नर )येथील नाशिक पुणे महामार्गावर सिन्नर बायपास जवळ दुचाकी अपघात वडगाव सिन्नर ढोकी फाटाचे सर्व्हिस स्टेशन संचालक यांचा मुत्यू झाला आहे. (Death of service station director in two wheeler accident nashik accident news)

शुक्रवारी( ता.14) रात्री साडे नऊ च्या सुमारास हा अपघात झाला आहे.वडगाव सिन्नर शिवारात ढोकी फाटाला क्लासिक कार सेवा सर्व्हिस स्टेशन आहे. कृष्णा त्र्यंबक दराडे (वय 34 )संचालक आहेत. श्री.दराडे येथून मुलाला घेऊन स्कुटी वरून नाशिक कडे जात होते.

त्यावेळी सिन्नर बायपास ला सरदवाडी च्या उड्डाणपूल जवळ आले असताना अज्ञात वाहनाने हुलकावणी दिली. त्यामुळे स्कुटी दुचाकी उड्डाणपूल च्या खड्ड्यात आदळली.दराडेसह त्यांचा मुलगा महामार्गावर पडले.

त्यात दराडे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखपत झाली. भाटजिरे खाजगी रुग्णवाहिकेव्दारे तात्काळ नाशिकला उपचारासाठी पाठविण्यात आले. येथे उपचार सुरू असताना पहाटेच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले आहे.

श्री.दराडे होतकरू व्यावसायिक कार सेवा सर्व्हिस स्टेशनचे काम करत होते. वंजारी समाज फाऊंडेशन सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून त्यांचा दांडगा जनसंपर्क होता. त्यांच्या निधनाबद्दल हळहळ व्यक्त होत आहे.