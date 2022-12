Nashik News : NMCच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना कुंठीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय!

By

नाशिक : वरिष्ठ पदासाठी पात्र ठरले असले तरी अद्यापही पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुंठीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून वेतनश्रेणी लागु करण्यासाठी लेखा परिक्षण विभागाच्या मार्फत विभागप्रमुखांकडून माहिती घेतली जात आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ पदासाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षानंतर कुंठीत वेतनश्रेणी लागू केली जाते. (Decision to apply scaled pay scale to eligible employees of NMC Nashik News)

शासन नियमानुसार सदरचा कालावधी दोन वर्षांनी कमी करून १० वर्षांपर्यंत ग्राह्य धरला जात आहे. सन २०१६-१७ मध्ये वरिष्ठ पदासाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना फरकासह वेतनश्रेणी लागू करून रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभाग व लेखापरीक्षण विभागाच्या वतीने खातेप्रमुखांकडून आढावा घेतला जात आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या व उपलब्ध निधी नुसार वेतनश्रेणी लागू करून लाभ दिला जाणार आहे.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

हेही वाचा: Nandurbar News : गटारावरील तुटलेला स्लॅब ठरतोय डोकेदुखी

शिक्षक फरकापासून वंचित

महापालिका शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची फरकबिले तत्काळ मिळावी व शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तातडीन भरावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक संघटनेच्यावतीने शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.महापालिका शिक्षण विभागांतर्गत शहरातील सर्व महापालिका, खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांचे कामकाज चालते.

शिक्षण विभागातील अपुऱ्या कर्मचारी संख्यमुळे शिक्षकांचे अनेक कामे खोळंबली आहेत. या प्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक सेनेचे नाशिक शहराध्यक्ष सुरेश खांडबहाले, मनसे शिक्षक सेना सरचिटणीस शिवाजी शिंदे व कार्याध्यक्ष योगेश सुर्यवंशी आदी संघटना पदाधिकारी शिक्षक उपस्थित होते.

हेही वाचा: YIN Election 2022- 23 : ‘यिन’ची 115 महाविद्यालयांत निवडणूक; येथे करा अर्ज