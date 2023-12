Nashik IT Park: आयटी पार्कसाठी 50 एकर जागा आरक्षणाचा निर्णय

Nashik IT Park : जिल्ह्यात आयटी पार्कसाठी राजूर बहुला (ता. नाशिक) येथे दोन टप्प्यांत १०० एकर जागा आरक्षित ठेवण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बोर्डाच्या झालेल्या बैठकीत पहिल्या टप्प्यात ५० एकर जागा आरक्षित ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (Decision to reserve 50 acres of land for IT Park nashik news)

गेल्या महिन्यात सह्याद्री अतिथीगृहावर उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दोन टप्प्यांत १०० एकर जागा आरक्षित ठेवण्याच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली. उद्योग मंत्रालयाने नुकतेच बैठकीच्या इतिवृत्तात आयटी पार्कसाठीच्या जागेच्या निर्णयाची माहिती जाहीर केली आहे.

नाशिक येथे आयटी पार्क नसल्याने जिल्ह्यात सुशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी म्हणून पुणे, बंगळूर आदी मोठ्या शहरांत जावे लागू नये, यासाठी नाशिक शहरात आयटी पार्क उभारण्यासाठी खासदार हेमंत गोडसे यांनी मागणी केली होती.

नाशिक हे तीर्थक्षेत्राबरोबरच औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित होऊ लागले आहे. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी विविध आयटी कंपन्या विखुरलेल्या आहेत. नाशिक- मुंबई- पुणे हा महाराष्ट्राचा सुवर्ण त्रिकोण आहे. नाशिकमध्ये दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियलही प्रस्तावित आहे.

आदी पूरक बाबींचा विचार करून या ठिकाणी आयटी पार्कमुळे सुशिक्षित तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी आरक्षित १०० एकर जागेपैकी पहिल्या टप्प्यात ५० एकर जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असून, मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या आधारावर दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.