Nashik Onion News: निर्यातमूल्य चारशे रुपये डॉलर करा : दीपिका चव्हाण

सटाणा : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेण्याचा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. सरकारच्या या तुघलकी निर्णयामुळे कांद्याचे दर आज ४०० ते ६०० रुपयांनी गडगडले आहेत.

या निर्णयाचा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना नाही तर कांदा व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन ऐवजी तीनशे ते चारशे रुपये डॉलर करावे, अशी आग्रही मागणी माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली. (Deepika Chavan statement Onion Export value should be Rs 400 to USD nashik)

श्रीमती. चव्हाण म्हणाल्या,केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेऊन निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन करून अघोषित निर्यात बंदी केलेली आहे. यामुळे निर्यातशुल्क ऐवजी निर्यात मूल्य लावल्याने काहीच फरक पडणार नाही.

सध्या कांद्याला चांगला भाव मिळाला सुरवात झाली होती. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अशातच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवून एक प्रकारे अघोषित निर्यात बंदी लागली आहे.

या तुघलकी निर्णयामुळे कांद्याचे दर आज ४०० ते ६०० रुपयांनी गडगडले असून ऐन सणासुदीत कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे.

नाफेड मार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची लूट सुरू केली आहे. मार्च, एप्रिल, मे मध्ये पडलेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अतोनात नुकसान झाले.

तसेच जून, जुलै, ऑगस्ट महिन्यात पुरेसा पाऊसच नसल्यामुळे कांद्याच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्के घट झाली. केंद्र सरकार कांदा निर्यातीबाबत धरसोडीचे निर्णय घेत असल्याने कांद्याची जागतिक बाजारपेठ गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे देशाचे परकीय चलन बुडणार आहे.

केंद्र सरकारने किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन ऐवजी निर्यातमूल्य तीनशे ते चारशे रुपये प्रतिटन डॉलर करावा तरच कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो आणि शासनाच्या परकीय चलनात सुद्धा वाढ होऊ शकते अशी मागणी श्रीमती. चव्हाण यांनी केली.