Nashik News : महाराष्ट्र समाज सेवा संघ संचालित रचना हायस्कूलच्या शरणपूर गावठाणातील जागेवर बनावट व खोट्या दस्तऐवजाचा आधार घेऊन जागा बळकविण्याचा प्रयत्न काही लोकांनी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जागेचा बेकायदेशीर रीतीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी संस्थेकडून करण्यात आली आहे.

संस्थेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्र समाजसेवा संघ संचालित रचना विद्यालय शरणपूर गावठाणात ५४ वर्षांपासून शाळा चालवली जाते. डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्टची ही जागा आहे.

संबंधित जागा १९७० व ७१ मध्ये तीस वर्षे भाडेकराराने घेण्यात आली. त्या जागेवर पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम केले. (Demand action against those trying to usurp place of Maharashtra Samaj Seva Sangh nashik news)

२००१ मध्ये करार पूर्ण होणार असल्याने डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून संबंधित जागा व त्या लगतची महापालिकेचे रचना शाळेसाठी नगररचना आराखड्यात आरक्षित केलेली जागा अशी एकूण ६०९०.५० चौरस मीटर क्षेत्र विकत घेण्याचा करारनामा १९ डिसेंबर २००० ला करण्यात आला. धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी नसल्याने खरेदीखत पूर्ण झाले नाही.

त्यामुळे अद्यापही भाडेकरू हक्काने महाराष्ट्र समाजसेवा संघाचा ताबा आहे. तसे साठे खतातही नमूद केले आहे. सिटी सर्वे क्रमांक ६८८४, ६८९८, ६८९९ व ६९०३ यातील सिटी सर्वे क्रमांक ६९०३ यावरील २०५४.८० चौरस मीटर क्षेत्र २० एप्रिल २०२३ ला नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने आशुतोष शरद कारवा यांना लीज लीड करून दिल्याचे संस्थेच्या निदर्शनास आले.

नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्टकडे या संदर्भात चौकशी केल्यानंतर अजय श्रीवास्तव, जवाहर उजागरे आदींनी विपुल लाठी व कंपनी सेक्रेटरी यांना संगनमताने दस्तऐवज करून नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या बंद पडलेल्या कंपनीत स्वतःची नावे संचालक म्हणून नोंदविली. त्यांनीच हा बेकायदेशीर व बनावट दस्तऐवज तयार करून संगनमताने व्यवहार नोंदविला.

नियमाप्रमाणे कोणतेही लीज लीड ५० वर्षांचे करता येत नाही. असे असतानाही संबंधित लीज डीड करण्याचे धारिष्ट शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून करण्यात आले आहे. धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी नसतानाही सदर लीड करण्यात आले आहे.

त्यावर नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट धर्मादाय ट्रस्ट कायदेशीर कारवाई करीत आहे. सदर बनावट व खोट्या दस्तऐवजाचा आधार घेऊन सिटी सर्वे क्रमांक ६९०३ हा संस्थेच्या ताब्यात असतानाही २० ऑक्टोबर २०२३ ला रात्री पासून बेकायदेशीररीत्या या भूखंडाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न वारंवार केला जात आहे.

या जागेवर पत्र्याचे गेट व शेड उभारून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बेकायदेशीर ताबा मिळविताना सरकारवाडा पोलिस ठाण्याच्या ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतरही संबंधित व्यक्तींनी काम थांबविले नाही.

या प्रकरणात पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सुनावणी सुरू असताना अशाप्रकारे जागेचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करून मराठी शाळांची इंग्रजी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नाशिकमध्ये नावाजलेली शाळा व संस्था वाचविण्याचे आवाहन संस्थेकडून करण्यात आले आहे.

"महाराष्ट्र समाज सेवा संघ ही संस्था अनेक वर्षांपासून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे कार्य करीत आहे. नियमानुसार संस्थेच्या ताब्यात असलेली जागा काही भूमाफियांकडून जबरदस्तीने खोटे दस्तऐवज तयार करून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. भूमाफियांपासून मराठी शाळा वाचविणे गरजेचे आहे." - सुधाकर साळी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र समाज सेवा संघ