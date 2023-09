Nashik News: गणेशोत्सवात नवीन मोबाईल खरेदीसाठी युवक-युवतींमध्ये विशेष क्रेझ निर्माण झाली आहे. नवीन मोबाईलच्या कॅमेऱ्यातून सर्वप्रथम आपल्या घरातील किंवा मंडळाच्या गणपती बाप्पाचा फोटो काढणे तरुणाईला आवडते.

बाजारात नवीन तंत्र असलेल्या मोबाईलांना विशेष मागणी वाढत आहे. (Demand for mobiles with new technology during Ganeshotsav youth craze Nashik)

बाजारपेठेत सर्व कंपन्यांचे मोबाईल उपलब्ध आहेत. भरपूर मेमरी, ५-जी तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्यात येते. चांगल्या फोटोसाठी जास्त रिझोलेशनचे कॅमेरे असलेल्या मोबाईलांना मागणी वाढत आहे. शहरात आय फोनची नव्याने क्रेझ निर्माण होत आहे.

हा मोबाईल महागडा असला, तरी युवकांमध्ये तो अधिक प्रिय आहे.त्याच्या किमती ४० हजारांपासून दोन लाखांपर्यंत आहेत. ५ जी तंत्रज्ञान, ४ ते १६ जीबीपर्यंत मेमरी पाहिली जाते. सध्या बाजारात विविध कंपन्यांच्या संचांना मागणी आहे.

युवकांमध्ये प्रोसेसर, इंटरनल मेमरी पाहिली जाते. एखाद्या कंपनीचा मोबाईल घ्यायचा ठरला, की मुले त्याची किंमत ऑनलाइन पाहतात. खरेदी करताना मात्र दुकानातूनच खरेदीचा प्रयत्न दिसून येतो.

त्यामुळे दुकानदारही कमीत कमी दरात मोबाईल देण्याचा प्रयत्न करतात. स्थानिक पातळीवर खरेदीपश्चात चांगली सेवा मिळत असल्याने बहुतेकांचा भर स्थानिक पातळीवरूनच मोबाईल घेताना दिसून येतो.

"पिंपळगाव शहरात गणेशोत्सवाच्या काळात मोबाईल खरेदीची विशेष क्रेझ असते. या वर्षी युवक-युवतींकडून मागणी वाढली आहे. मोबाईल खरेदी केला, की प्रथम गणपती बाप्पाचा फोटो काढून तो स्टेटसला ठेवण्यात येत आहे."

-समीर सोनी, मोबाईल विक्रेता