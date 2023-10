ठेंगोडा : येथील नववीत शिकणाऱ्या चंचल पगार या मुलीचा शुक्रवारी (ता. २७) व्हायरल एन्सेफलायटीस या आजाराने मृत्यू झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे;

परंतु त्याच कुटुंबातील मृत मुलीची आई व भाऊ दोन्हीही डेंगी पॉझिटिव्ह आल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. (Dengue like disease girl victim death in thengoda Mother son also positive administration woke up Nashik News)

गावातील अनेक जणांना ताप, पेशी कमी होणे यामुळे खासगी रुग्णालयात गर्दी वाढली आहे. या घटनेमुळे गावात ग्रामपंचायत व आरोग्य यंत्रणेवर तीव्र संताप व्यक्त होत असून, महिनाभरापासून गावात थंडीतापाचे रुग्ण आढळून येत आहेत.

ठेंगोडा हे तालुक्यातील मोठ्या लोकसंख्येचे व महामार्गावरील दहा हजार लोकसंख्या असलेले गाव आहे. येथील आरोग्यवर्धिनी केंद्रात वर्षभरापासून वैद्यकीय अधिकारी (सीएचओ) नसल्याने सर्व रुग्ण खासगी दवाखान्यात जात आहेत.

आरोग्य विभाग हे डेंगी नव्हे, व्हायरल इन्फेक्शन असल्याचे सांगत असल्याने रुग्णांमध्ये गोंधळ निर्माण होत असून, भीतीचे वातावरण आहे. चंचलच्या निधनाने ग्रामपंचायत व आरोग्य विभाग आता जागा झाला.

तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हर्षलकुमार महाजन, निरपूरचे वैद्यकीय डॉ. राहुल सोनवणे, तालुका आरोग्य पर्यवेक्षक किरण शेवाळे, तसेच आरोग्य कर्मचारी आरोग्य पथकासह गावात दाखल होऊन कुटुंब भेटी देऊन जनजागृती, सर्वेक्षण करीत आहेत.

"चंचलचा मृत्यू व्हायरल एन्सेफलायटीसने झाला असून, तिचा भाऊ व आई डेंगी पॉझिटिव्ह आले आहेत. आरोग्यवर्धिनी केंद्रात ‘सीएचओ’ची नियुक्ती करण्यात येईल. रुग्णांची गावातच रक्ततपासणी मोहीम सुरू करून २४ तासांत रक्ताचा अहवाल उपलब्ध करून उपचार देण्यात येतील."- हर्षलकुमार महाजन, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, सटाणा

"गावात धुरळणी, फवारणी, तणनाशके मारणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता करण्यात येत आहे. आठवड्यातून दोन दिवस कोरडा दिवस पाळायचा असल्याने ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे."

- राजीव थोरात, ग्रामविकास अधिकारी, ठेंगोडा