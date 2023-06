Nashik News: देवळाली कॅन्टोन्मेंटचे विलीनीकरण होणार महापालिकेत! प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

Nashik News : देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नजीकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया संरक्षण मंत्रालयाने गठित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये आता खऱ्या अर्थाने अंतिम टप्यांत आली आहे.

राज्यातील औरंगाबाद, देहू रोड, देवळाली कॅम्प या कॅन्टोन्मेंट बोर्डासाठी ७ सदस्यीय समितीची घोषणा नुकतीच संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव राजेशकुमार साह यांनी अधिकृत पत्राद्वारे केली आहे.

समितीने २ महिन्यात याबाबतचा अहवाल संरक्षण मंत्रालय भारत सरकारला द्यावा, असेही पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. (Deolali Cantonment will be merged with Municipal Corporation In final stage of process Nashik News)

२३ मे २०२२ ला भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने देशातील ६२ कँटोन्मेंट बोर्ड नजीकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये विलीन करण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर वेळोवेळी तब्बल चार स्मरणपत्रदेखील संरक्षण मंत्रालयाने कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, त्या जवळची स्थानिक स्वराज्य संस्था, आणि त्या राज्याचे सचिव यांना पाठवले होते.

त्यास प्रतिसाद म्हणून हिमाचल प्रदेश येथील सहा कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, हैदराबाद येथील सिकंदराबाद बोर्ड यांनी तत्काळ महापालिका आयुक्त यांच्यासह बैठक घेत विलीनीकरण प्रस्ताव राज्य सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या पाठवला होता.

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनानेही पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्व माहितीचा अहवाल नाशिक महापालिका प्रशासनाला दिला असल्याचे कार्यालयीन सूत्रांनी सांगितले.

यावर लगेच कृती करत संरक्षण मंत्रालयाने सात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती बनवून प्रत्यक्ष त्या त्या कॅन्टोन्मेंट मध्ये जाऊन पाहणी करून तत्काळ अहवाल दोन महिन्याच्या आत संरक्षण मंत्रालयाला देण्याचे ठरले होते.

संरक्षण मंत्रालयाने देशातील तब्बल २२ कँटोन्मेंट बोर्डसाठी सात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली आहे. त्यात संरक्षण मंत्रालयातील संयुक्त सचिव, ॲडिशनल डायरेक्टर जनरल, राज्य शासनाचे अधिकारी, डायरेक्टर जनरल डिफेन्स इस्टेट, डायरेक्टर्स कमांड, कँटोन्मेंट बोर्ड अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा उच्च स्तरीय समितीत समावेश आहे.

‘त्या’ प्रस्तावामुळे कार्यवाही

कॅन्टोन्मेंट बोर्डात देशातील सिकंदराबाद, अजमेर, नसिराबाद, शिलाँग, रामगड, मोरार, बाबीना, फतेगड, मथुरा, शहाजहानपूर, सागर, कानानोर, राणीखेत, अलमोरा, नैनीताल, डेहराडून, क्लेमेनटाऊन, रुरकी, अमृतसर, तर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, देहू रोड, देवळाली या कॅन्टोन्मेंट बोर्डासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित केल्याने आता खऱ्या अर्थाने या बोर्डाचे विलीनीकरण अंतिम टप्यांत आले आहे.

त्यानंतर लगेचच देवळालीसाठी नाशिक आयुक्त आणि देहू रोडसाठी नगरपालिका सीईओ यांनी एकत्रित बैठक बोलावून तसा प्रस्ताव राज्य सरकार व संरक्षण मंत्रालयाला पाठवला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

आणि त्याचाच परिणाम संरक्षण मंत्रालयाने सात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित केल्याचे अधिकृत घोषणा पत्रक काढून केली आहे.