Nashik News : येथील संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ समाधी संस्थानच्या आषाढीवारी पालखी सोहळ्याचे पंढरपूरकडे जूनमधील पहिल्या आठवड्यात प्रस्थान होणार आहे.

त्यासंबंधाने नियोजन बैठक संस्थान कार्यालयात अध्यक्ष ह.भ.प. नीलेश गाढवे, सचिव ॲड. सोमनाथ घोटेकर व विश्वस्त माधवदास महाराज राठी, श्रीपाद कुलकर्णी, ह.भ.प.कांचनताई जगताप, नवनाथ गांगुर्डे, संस्थांनचे पुजारी तथा विश्वस्त जयंत महाराज गोसावी, योगेश गोसावी, भानुदास गोसावी, राहुल साळुंके, व्यवस्थापक गंगाराम झोले, संस्थानचे प्रसिद्धी प्रमुख अमर ठोंबरे आदी उपस्थित होते. (Departure of Nivritinath Palkhi from Trimbakeshwar to Pandhari in June Nashik News)

पालखी सोहळा प्रमुख म्हणून ह. भ. प. नारायणकाका मुठाळ यांची निवड करण्यात आली. यंदाच्या पालखी सोहळ्यासाठी बैलजोडी निश्चित करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. बैलजोडी प्रत्यक्ष पाहून त्याबाबत एकमताने निर्णय घेण्यात येणार आहे.

वारीसाठी लागणारे टेम्पो, ट्रक, जीप आणि इतर काही वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी लागणारे साहित्य, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत चर्चा झाली. पालखीच्या प्रस्थानापूर्वी पालखी मार्ग पाहणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली.

दरम्यान, यापूर्वी हा पालखी मार्ग स्वतंत्र व चांगला होण्यासाठी संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ संस्थानतर्फे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. पालखी मार्गात येणाऱ्या गावांना, परंपरेने पालखीचे स्वागत करणाऱ्या ग्रामपंचायती, वारकरी मंडळे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.

नाथांच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार होत आहे, त्यादृष्टीने पालखीसोबत एक चित्ररथ तयार करण्यात येणार असून तीर्थक्षेत्राप्रमाणे संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ संस्थानचा प्रचार-प्रसारासाठी चित्ररथात माहिती उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ही वारी निर्मलवारी ठरावी यासाठी जिथे पालखी तिथे वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. रिंगण सोहळा हा वारकऱ्यांच्या आनंदाचा आणि औत्सुक्याचा आहे, ही बाब ध्यानात घेता त्याचाही पाहणी केली जाणार आहे.

रिंगण सोहळ्यासाठी कायमस्वरूपी जागा पालखी मार्गात मिळावी, यासाठी सरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे. लवकर दिंडीचालक, विणेकरी, परंपरेचे वारकरी यांची एकत्रित बैठक घेण्यात येणार आहे. या शिवाय आषाढी वारीसाठी एक उपसमिती तयार करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.