Devmamledar Punyatithi : अभूतपूर्व जल्लोष अन् उत्साहात देवमामलेदारांच्या रथोत्सवाची सुरुवात!

सटाणा (जि. नाशिक) : संत शिरोमणी देवमामलेदार श्री यशवंतराव महाराज यांच्या १३५ व्या पुण्यतिथी सोहळ्यानिमित्त आज सोमवार (ता.१९) रोजी दुपारी तीन वाजता विविधरंगी फुलांनी सजविलेल्या व आकर्षक विद्युत रोषणाई केलेल्या ऐतिहासिक रथयात्रेला वारकरी संप्रदायाच्या टाळ मृदंगाचा आणि ढोल ताशांच्या गजरात पारंपारिक पद्धतीने सुरुवात झाली.

कोरोनामुळे रथ मिरवणुकीला खंड पडला होता, मात्र यंदा निर्बंध शिथील झाल्यानंतर भाविकांच्या उत्साहाला पारावार उरला नाही. त्यामुळे आजच्या रथमिरवणूकीतील गर्दीने रथयात्रा मिरवणुकीच्या इतिहासातील गर्दीचा उच्चांक मोडला. गेल्या अनेक वर्षांपासून रथ ओढण्याचा बहुमान सटाणा पोलीस पथकाला असल्याने आतषबाजी, फुलांच्या पाकळ्यांची उधळण व देवमामलेदारांचा जयघोष करीत देवमामलेदार श्री यशवंतराव महाराज मंदिरापासून सटाणा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस पथकाने रथ ओढून मिरवणुकीची सुरुवात केली.

यावेळी झालेल्या जयघोषामुळे यशवंतनगरी दुमदुमून गेली होती. यंदा रथ मिरवणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मंदिर आणि मिरवणुकीवर सुनील मोरे मित्रमंडळातर्फे हेलिकॉप्टरद्वारे करण्यात आलेली पुष्पवृष्टी हे प्रमुख आकर्षण ठरले. (Devmamledar 135th death anniversery Rathotsava begins with unprecedented gaiety and enthusiasm at satana nashik news)

गुरुकुल पब्लिक स्कूल (मिलिटरी स्कूल)च्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेला गुरुशिष्य परंपरेचा देखावा.

आज दुपारी पोलिस निरीक्षक सुभाष अनमूलवार, निर्मला अनमूलवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किरण पाटील, वर्षा जाधव, तहसिलदार जितेंद्र इंगळे-पाटील, सौ.सुप्रिया इंगळे-पाटील, पालिकेचे मुख्याधिकारी नितीन बागूल, योगिता बागूल यांच्या हस्ते ऐतिहासिक रथाचे पूजन व महाआरती करण्यात आली.

मिरवणुकीच्या अग्रभागी शहरातील नामांकित बॅंड पथकासह लोकनेते पं.ध.पाटील मराठा इंग्लिश स्कूल, व्ही.पी.एन. विद्यालय व बागलाण एज्युकेशन सोसायटीच्या इंग्लिश मिडीअम स्कूलमधील विद्यार्थ्यांचे लेझीम पथक, महिला व पुरुष भजनी मंडळ बॅंडवर वाजविण्यात येणारी भावगीते हे सर्व भाविकांचे लक्ष वेधून घेत होते.

दोन वर्षांच्या कोरोना निर्बंधांनंतर यंदा पहिल्यांदाच होत असलेल्या यात्रोत्सवातील पहिल्या दिवसाचा गर्दीचा उच्चांक मोडीत निघाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष रथ मंदीराजवळ असताना अग्रभागी असलेले पहिले बॅंडपथक ग्रामीण रुग्णालयासमोर होते. रथमिरवणुकीत यंदा शहर व तालुक्यातील नामांकित सहा बॅंड पथक सहभागी झाले होते. शहरातील रथमिरवणुकीच्या मार्गावर दुतर्फा सडा-रांगोळ्यांनी परिसर सुशोभित करून शहरवासीयांनी देवमामलेदारांच्या रथाचे उत्साहात स्वागत केले.

रथ मिरवणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देवमामलेदारांच्या मंदिर आणि मिरवणुकीवर सुनील मोरे मित्रमंडळातर्फे हेलिकॉप्टरद्वारे करण्यात आलेली पुष्पवृष्टी.

चौकाचौकात रथमिरवणूक येताच भाविकांकडून रथावर फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव केला जात होता. तर सुवासिनी महाराजांच्या रथावरील अठरा किलो चांदीच्या मूर्तीची पूजा करीत होत्या. रथ मिरवणूक मार्गावर कॅप्टन अनिल पवार चौक, महात्मा फुले मित्र मंडळ, आसरा माता मित्र मंडळ, (स्व.) अशोक खैरनार मित्र मंडळ, स्वामी विवेकानंद मित्र मंडळ, छत्रपती शिवाजी रोड मित्र मंडळ, मल्हार रोड मित्र मंडळ, शिवशंभू ग्रुप, (स्व.) नितीन देवरे मित्र मंडळासह विविध सामाजिक संघटनांतर्फे भाविकांसाठी साबुदाणा खिचडी, राजगिरा लाडू, शिरा, भगर, चहा, दुध, पिण्याच्या पाण्याचे मोफत वाटप केले जात होते.

मिरवणुकीत देवस्थानचे अध्यक्ष भालचंद्र बागड, उपाध्यक्ष रमेश सोनवणे, विश्वस्त रमेश देवरे, हेमंत सोनवणे, राजेंद्र भांगडिया, सुनील खैरणार, नगरसेवक राहुल पाटील, बाजार समितीचे संचालक श्रीधर कोठावदे, जगदीश मुंडावरे, स्वप्नील बागड, देविदास भावसार, रविंद्र भदाणे, संजय देसले, अशोक भामरे आदींसह हजारो भाविक सहभागी होते.

दरम्यान, खामखेडा (ता. देवळा) येथील वारकरी संप्रदाय व ग्रामस्थांतर्फे वारकरी संप्रदायाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख सुभाष बिरारी यांच्या नेतृत्वाखाली श्री लायकेश्वर (खामखेडा) ते श्री क्षेत्र यशवंतनगरी सटाणा पायी दिंडीचे आज दुपारी चार वाजता शहरात आगमन झाले. दिंडीचे यंदाचे १७ वे वर्ष असून दिंडीत वारकरी संप्रदायाचे अविनाश महाजन, विणेकरी गोरख निकम, भास्कर शिंदे, कारभारी मोरे, गुलाब शेवाळे, पांडू मोरे, दादाजी बच्छाव, जयराम शेवाळे, हिरामण बच्छाव, निंबा पवार, बबलू निकम, रमण आहेर आदींसह शेकडो भक्तगण सहभागी झाले होते.

मिरवणुकीत लोकनेते पं.ध.पाटील मराठा इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी रिंगण सोहळ्यात सादर केलेला विठ्ठल, श्री यशवंतराव महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत सोपानदेव, वासुदेव आणि वारकर्‍यांचा सजीव देखावा.

* लोकनेते पं.ध.पाटील मराठा इंग्लिश स्कूलने देवमामलेदारांची पालखी मिरवणूक आणि चित्ररथ सादर करताना विठ्ठल, श्री यशवंतराव महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत सोपानदेव, वासुदेव आणि वारकरी संप्रदायातील वेशभूषा असलेल्या विद्यार्थ्यांनी रिंगण सोहळ्यासह भजनांवर फुगडी, विविध नृत्य कला सादर केल्या. व्ही.पी.एन. विद्यालयाने ‘पर्यावरण वाचवा’ चा संदेश देत सजविलेल्या घोड्याच्या रथावर श्रीराम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान यांचा जीवंत देखावा सादर केला होता.

तर बागलाण एज्युकेशन संस्थेच्या इंग्लिश मीडियम स्कूलने देवमामलेदार श्री यशवंतराव महाराजांची हुबेहूब वेशभूषा करून साकारलेल्या जिवंत प्रतिकृतीमुळे जणू काही प्रत्यक्षात देवमामलेदारच अवतरल्याचे चित्र दिसत होते. गुरुकुल पब्लिक स्कूल (मिलिटरी स्कूल)च्या विद्यार्थ्यांनी गुरुशिष्य परंपरा या विषयानुरुप तीन मुखी दत्त, नृसिंसरस्वती महाराज, श्री स्वामी समर्थ महाराज, श्री गजानन महाराज, श्री शंकर महाराज, देवमामलेदार महाराज यांच्या वेशभूषेतील संतांचा जीवंत देखावा सादर केला.

* माजी नगराध्यक्ष सुनिल मोरे मित्रमंडळातर्फे देवमामलेदार मंदिर आणि रथ मिरवणुकीवर आज यात्रेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी करण्यात आली. आजची पुष्पवृष्टी हे मोठे आकर्षण ठरले. सुनिल मोरे यांचे आई वडील यांच्या हस्ते पहिली पुष्प वृष्टी झाली. त्यानंतर पाच फेर्‍यांद्वारे तीस भाविकांनी पुष्पवृष्टी केली.

आजचे भाग्यवंत : दोधा मोरे, जिजाबाई मोरे, वैभव गांगुर्डे, वृषाली कुमावत, रूषिका कुमावत, राशी सोनवणे, संतोष चौरे, किशोर सोनवणे, देविदास साळवे, साई देवरे, सारंगी भदाणे, रिधीमा सोनवणे, मयुर बगडाणे, साहिला शेख, नयना पटुणे, राकेश खैरणार, संजय मैंद, वरद सोनवणे, प्रथमेश पवार, मयुर सोनवणे, प्रशांत सोनवणे, तनिष्का जाधव, आसिफ शेख, दत्तु बैताडे, कोमलसिंग मोरकर, दिपक पाकळे, हेमंत भदाणे, पालकमंत्री दादा भुसे याचे सुपुत्र अविष्कार भुसे, माजी उपनगराध्यक्ष दिपक पाकळे, मयुर सोनवणे, पत्रकार अंबादास देवरे, कैलास येवला, शशीकांत कापडणीस यांनी हेलिकॉप्टर मधून पुष्पवृष्टी केली.

