Devna Irrigation Project : देवनाचा, ममदापूर प्रकल्प अडचणीत; प्रकल्प रद्दच्या शक्यतेने संतापाची लाट

Nashik News : ममदापूर येथे वन संवर्धन क्षेत्र राखीव झाल्याने वन्यप्राण्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे सांगितले जाते. मात्र याच वनसंवर्धन राखीवमुळे ममदापूर साठवण तलाव आणि देवदरी येथील देवनाच्या सिंचन प्रकल्पापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

प्रकल्पांचा खर्च दुपटीने वाढल्याने निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास ठेकेदारही मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्प रद्द होण्याच्या शक्यतेने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. (Devna Irrigation Project Devana Mamdapur project in trouble Reserve forest conservation doubles cost of projects sparking anger prospect of project cancellations Nashik News)

ममदापूर भागात वनसंवर्धन राखीव झाल्याने लगतच्या जमिनीचे निव्वळ सध्याचे मूल्य (नेट प्रेजेंट व्हॅल्यू ) पाच पटीने वाढले आहे.

या दोन्ही प्रकल्पासाठी १०० हेक्टर वन जमिनीची आवश्यकता आहे. ममदापूर साठवण तलावासाठी २८ हेक्टर जमिनीसाठी जिथे १ कोटी रुपये खर्च येणार होता, तो वाढून ५ कोटी इतका झाला आहे.

६ कोटी ४५ लाख इतकी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असताना त्यातील ५ कोटी वन जमिनीसाठी जर मोजावे लागणार असतील तर प्रकल्पाची किंमत दहा कोटींवर जाणार आहे. त्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. होणारा एकूण पाणीसाठा आणि वन खात्याने वाढविलेली किंमत यामुळे प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर कमी होऊन प्रकल्प अव्यवहार्य होणार आहेत.अशा परिस्थितीत प्रकल्प रद्द होऊ शकतो.

देवनाचासाठी कंत्राटदारही मिळेना

देवनाचा साठवण तलावासाठी १२ कोटी ७७ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी बांधकाम खर्च आणि वनखात्याची देय रक्कम याचा विचार करता निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास ठेकेदारही मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. बाजारमूल्य, वाहतूक मूल्य, जमीन मोबदला, प्रत्यक्ष बांधकाम खर्च वाढल्याने सर्वच प्रकल्पांचे लाभ व्यय गुणोत्तर बिघडले आहे.

नऊ वर्षांपूर्वी झाले भूमिपूजन

ममदापूर साठवण तलावाचे भूमिपूजन होऊन ९ वर्ष झाली तरी कणभर माती देखील अजून हललेली नाही. सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी वर्षांनुवर्षे निघून जातात, किंमत वाढत जाते या दुष्टचक्रात सिंचन प्रकल्प अडकले आहेत.

स्थानिक नागरिकांचा राखीव वन संवर्धनला विरोध होता. तत्कालीन वनमंत्री, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांना लेखी विरोध कळवला होता. मात्र तत्कालीन प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी वनसंवर्धन राखीवमुळे सिंचन प्रकल्प अडचणीत येणार नाही याची ग्वाही दिल्याने स्थानिक नागरिकांनी वन संवर्धन राखीव करण्यास विरोध केला नव्हता, पण आता ती भीती खरी ठरली आहे.

आता शेतकऱ्यांनी एकत्र येत उठाव गरजेचा

ममदापूर साठवण तलावाच्या ६ कोटी ४५ लक्ष रुपये निधीच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश नुकतेच देण्यात आले आहेत. मात्र वन खात्याने विशेष सवलत न दिल्यास प्रकल्प अव्यवहार्य ठरणार आहे.

ममदापूर येथील वन्य जीवांसाठी संरक्षित वनक्षेत्र, देवनाचा सिंचन प्रकल्प आणि ममदापूर साठवण बंधाऱ्यासाठी अडसर ठरू लागल्याने प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील गावांमधील शेतकऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे.

या भागातील रहाडी, खरवंडी, देवदरी, ममदापूर, भारम, कोळम खु., कोळम बु., रेंडाळे, न्याहारखेडे खु. जायदरे, लहित, हडपसावरगाव, राजापूर, सोमठाण जोश, वाईबुथी, कोळगाव, सायगाव, नगरसूल आदी गावातील शेतकरी एकत्र येऊन वनखात्याच्या विरोधात संघर्ष करून जमीन हस्तांतरण मूल्य शून्य करणे गरजेचे आहे.

अन्यथा देवदरी येथील ६५ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा देवनाचा सिंचन प्रकल्प व ममदापूर येथील ३७ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा साठवण बंधारा हे साठवण प्रकल्प मृगजळ ठरतील.

"गेल्या ४० वर्षांपासून दुष्काळी येवल्यातील उत्तर पूर्व भागातील कोरडवाहू भागातील सिंचन आणि पेयजलाचा प्रश्न सुटलेला नाही. आजही या भागात गरिबीचे प्रमाण मोठे आहे. देवनाचा प्रकल्प आणि ममदापूर बंधारा ही आमची शेवटची आशा आहे. दोन्ही प्रकल्पासाठी प्रचंड पाठपुरावा केला आहे. त्यावरच कोणी प्रश्न चिन्ह निर्माण करत असतील आम्हाला आत्मदहन करावेच लागेल."

- भागवतराव सोनवणे, येवला तालुका जलहक्क संघर्ष समिती.