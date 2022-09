उंच ‘श्रीं’ची भाविकांना भुरळ; भाविकांची सायंकाळनंतर मध्यरात्रीपर्यंत गर्दी

नाशिक : तब्बल दोन वर्षांनी निर्बंधमुक्त श्री गणरायाचे वाजतगाजत आगमन झाल्याने भाविकांमध्ये अपार उत्साह निर्माण झाला आहे. त्यातच, यंदा उंच आकाराच्या श्रींच्या प्रतिष्ठापना केलेले गणराज भाविकांना भुरळ घातली आहेत.

विशेषतः भद्रकालीतील भद्रकालीचा राजा, गाडगे महाराज पुतळ्याजवळील प्रेरणा मित्रमंडळाचा व शिवसेवा मित्रमंडळाचा गणरायासह घनकर लेनमधील नाशिकचा राजा आणि अशोक स्तंभावरील मानाचा राजा, तसेच मुंबई नाका येथील युवक मित्रमंडळाचा भव्य गणराज भाविकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. (Devotees are fascinated by tall ganesha Idol Crowd of devotees after evening till midnight nashik Latest Marathi News)

यंदा कोरोना प्रादूर्भाव न राहिल्याने निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव साजरा होत आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांमध्ये कमालीचा उत्साह संचारला आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांनीही उत्साहात श्रींची प्रतिष्ठापना केली आहे. मात्र यंदाचे खास वैशिष्ट म्हणजे उंच आकाराचे गणराज. घनकर लेनमधील शिवप्रकाश नवप्रकाश कला-क्रीडा व सांस्कृतिक मित्रमंडळाचा नाशिकचा राजा सर्वांच उंच गणेशमूर्ती असल्याचे बोलले जाते.

यंदा याशिवाय, गाडगे महाराज पुतळा येथील माजी महापौर विनायक पांडे यांच्या शिवसेवा मित्रमंडळाचा गणरायांची मूर्तीही या वेळी उंच आहे. तर, अशोक स्तंभावरील शिवमुद्रा मित्रमंडळाचा मानाचा राजा व मेनरोडवरील प्रेरणा कला, क्रीडा मित्रमंडळाचीही श्रींची मूर्ती भव्य आकाराची आहे. त्याचप्रमाणे, मुंबई नाका येथील माजी आमदार वसंत गिते यांच्या युवक मित्रमंडळाचा सर्वात मौल्यवान गणपतीही भव्य आकारातील आहे. या गणरायांनी भाविकांना आकर्षित केले असून, बाळगोपाळांना भुरळही घातली आहे.

अनेकांना सेल्फीचा मोह

भव्य-दिव्य गणरायाची मूर्ती डोळ्यास साठवून घेण्यासाठी गेल्या सहा दिवसांपासून भाविकांची सायंकाळनंतर मध्यरात्रीपर्यंत गर्दी होते आहे. त्यातच अखेरचे पाच दिवस मध्यरात्रीपर्यंत देखावे व आरास भाविकांना पाहण्यासाठी सुरू ठेवण्याचे आदेश असल्याने भाविकांची गर्दी होताना दिसत आहे. दरम्यान, या भव्य-दिव्य लाडक्या बाप्पाची छबी मोबाईलमध्ये टिपण्यासाठी तरुणाई अग्रेसर आहे. तर काहीजण बाप्पांसमवेत सेल्फीही घेताना दिसून येत आहेत.

भव्य-दिव्य उंचीचे ‘गणराज’

नटराज मित्र मंडळाचा भद्रकालीचा राजा (ट्रॅक्सी स्टॅन्ड, भद्रकाली), गंगापूर रोडचा महाराजा (गंगापूर रोड), आनंदवल्ली गणेश मित्र मंडळ (गंगापूर रोड), युवक उन्नती मित्र मंडळ (भद्रकाली भाजी मार्केट, ठाकरे रोड), शिवसेवा युवक मित्र मंडळ (गाडगे महाराज पुतळा, भद्रकाली), शिवप्रकाश नवप्रकाश कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मित्र मंडळाचा नाशिकचा राजा (घनकर लेन), अशोकस्तंभ मित्र मंडळ (अशोकस्तंभ), युवक मित्र मंडळ (मुंबईनाका), शिवमुद्रा मित्र मंडळाचा मानाचा राजा (अशोकस्तंभ), प्रेरणा कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ (मेनरोड),

