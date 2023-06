Nashik News : हळदीच्या कार्यक्रमात नाचताना हृदयविकाराने मृत्यू

By

Nashik News : सोशल मीडियावर विवाह सोहळ्याच्या कार्यक्रमांमध्ये नाचतानाच अचानक चक्कर येऊन पडल्याने मृत्यू झाल्याचे व्हिडिओ व्हायरल होतात.

मात्र नाशिकमध्येही तशीच घटना घडली असून, हळदीच्या कार्यक्रमात नाचतानाच ४८ वर्षीय व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाली. (Died of heart attack while dancing at Haldi event nashik news)

संजय ऊर्फ सोमनाथ महादेव शिंदे (४८, रा. कुबेर दर्शन रोहाऊस, धुव्रनगर, गंगापूर शिवार) असे मयत झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. मंगळवारी (ता. २७) गंगापूर रोडवरील लक्ष्मी नारायण लॉन्स येथे हळदीचा कार्यक्रम होता.

रात्री दहाच्या सुमारास हळदीत नाचण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. त्या वेळी संजय शिंदे हेदेखील नाचत होते.

परंतु त्यांना अचानक छातीत दुखू लागल्याने ते चक्कर येऊन खाली पडले.

त्यांचा भाऊ दत्तात्रेय शिंदे यांनी त्यांना उपचारासाठी मध्यरात्री जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.