मालेगाव : मुंबई आग्रा महामार्गावरील झोडगे शिवारातील कृष्णा हॉटेलच्या पाठीमागील पत्र्यांच्या शेडमध्ये नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर- पाटील यांच्या विशेष पथकाने छापा टाकून अवैधरीत्या डिझेल व बायोडिझेल सदृश पदार्थाची अवैधरीत्या खरेदी-विक्री व काळाबाजाराचा प्रकार उघडकीस आणला.

पथकाच्या छाप्यात डिझेल विक्री करणारा ट्रक, पिकअप व डिझेल असा सुमारे २० लाख १८ हजार ७४० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. (Diesel black market in Zodge Shivara 20 lakhs in lieu of truck pickup diesel seized Nashik Crime)

छत्तीसगड येथील ट्रकचालक प्रकाश मरांडी हा त्याच्या ताब्यातील ट्रकमधून (एमएच १२ व्हीएफ १३४४) बेकायदेशीररीत्या मालकाचा विश्‍वासघात करून डिझेल काढून विक्री करताना मिळून आला.

पथकाने पिकअपचालक विनोद कल्ले याला पीकअपसह (एमएच २४ एफ ७८४०) अटक केली आहे. अन्य संशयितांमध्ये मनोहर पाटील, गणेश शेलार, विक्रम राठोड या चौघांचा समावेश आहे.

पथकाने कारवाई करत सहा संशयितांना अटक केली. या व्यवसायाचा म्होरक्या परशुराम गवांदे ऊर्फ भल्ला शेठ (रा. झोडगे) हा फरार झाला आहे.

पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. सात जणांविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात अवैधरीत्या ज्वलनशील पदार्थाची खरेदी विक्री, कब्जात बाळगल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.