Ganeshotsav 2023 : गणेशोत्सवात वीजतारा, केबल्सचा अडथळा; महिला सुरक्षिततेवर द्यावा भर

Ganeshotsav 2023 : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. नाशिकमधील मानाच्या मंडळासह छोट्या, मोठ्या मंडळांची तयारीची लगबग सुरू आहे. गणेशोत्सव काळातील मिरवणुकांमध्ये वीजतारा, इंटरनेट केबल्सचा अडथळा दूर करून वाहतूक नियोजन करावे.

महिला सुरक्षिततेसाठी अतिरिक्त महिला पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करावा. अशी अपेक्षा गणेश मंडळातील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. गणेशोत्सव काळात शहरातील मंडळांना मिरवणुकीसह दहा दिवसातील अडचणी व अपेक्षा याविषयी घेतलेला आढावा. ( difficulties and expectations of ten days with procession of mandals in city nashik news)

"रविवार कारंजा येथे गणेशोत्सवात वाहतुकीचे नियोजन झाल्यास भक्तांना दर्शन घेणे सुलभ होणार आहे. भाजीपाला, रिक्षा रस्त्यावर थांबत असल्याने किमान दहा दिवसांत त्यांना मनाई करावी. बोरापट्टीपर्यंत वाहतुकीला अडचणी निर्माण होतात. जाहिरातीसह विविध करात सूट मिळून महावितरणचे डिपॉझिट वेळेत मिळावे. झाडांच्या फांद्या, तारांचा प्रश्न मार्गी लावावा." - रोहन पवार, उत्सव समिती प्रमुख, रविवार कारंजा मित्रमंडळ

"गणेशोत्सवात भक्तांची मांदियाळी असताना वाहतुकीची अडचण होते. वाहतुकीचे योग्य नियोजन झाल्यास दूध बाजार, साक्षी गणेश मंदिरापासून विनायक पांडे चौक, शालिमारपर्यंत असलेले प्रश्न सुटतील. उत्सव काळात महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत महिला पोलिस, होमगार्डचा बंदोबस्त वाढविण्यात यावा. मिरवणुकीत विद्युत तारांचा प्रश्न निकाली निघावा. दरवर्षी परवानगीसाठी नवीन नियम लागू करून मंडळांची अडवणूक करू नये." - संदीप कानडे, अध्यक्ष शिवसेवा मित्रमंडळ

"गणेशोत्सवातील मिरवणुकीदरम्यान महावितरणच्या वीजतारा, इंटरनेट केबल्सचा अडथळा मोठा आहे. तीस मीटरच्या वर तारा, केबल्सची उंची असावी असा नियम असताना याकडे कोणी लक्ष देत नाही. मंडळाचे पदाधिकारी जिवावर बेतून तारांचे अडथळे दूर करतात. बंदोबस्तात होमगार्ड न देता पोलिस बंदोबस्त दिला तर गर्दीवर नियंत्रण लवकर मिळविता येते. स्थानिक पोलिसांचाच बंदोबस्तात समावेश करण्यात यावा." - सत्यम खंडाळे, अध्यक्ष, मानाचा राजा मित्रमंडळ

"गणेशोत्सव मिरवणुकीत लोंबकळणाऱ्या वीजतारा, इंटरनेट केबल्सची प्रमुख अडचण आहे. विविध स्टॉल्स रस्त्यावर असल्याने वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. पोलिस, महावितरणची मिळणारी परवानगी प्रक्रियेसाठी एक खिडकी योजना चालू करावी, महापालिका, महावितरणच्या करांमधून सवलत मिळावी. मुंबई, पुण्याप्रमाणे नाशिकलाही शेवटचा गणपती विसर्जन होईपर्यंत वाद्यांना परवानगी मिळावी." - मंथन मोटकरी, अध्यक्ष, दंडे हनुमान मित्रमंडळ

"गणेशोत्सवात वाहतूक व्यवस्थेवर भर दिल्यास भक्तांना दर्शन घेण्यास सुलभ होणार आहे. मिरवणूक मार्गात वीजतारा, केबल्सचाच अडथळा मोठा आहे. मोठ्या गणेशमूर्तींच्या मिरवणुकीचा मार्ग ठरलेला आहे, छोट्या गणेशमूर्तींच्या मिरवणूक मार्गात बदल असावे, जेणेकरून गर्दी टाळता येऊ शकते." - शुभम पवार, अध्यक्ष, श्रीमंत राजा मित्रमं