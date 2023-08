Nashik News : उघड्यावरील वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी महावितरण विभागाच्या ठेकेदाराने चक्क पावसाळ्यात मुख्य रस्त्यावर खोदकाम सुरू केल्याने रस्त्यावर मातीच माती पसरली आहे.

विशेष म्हणजे, आजूबाजूला रहिवासी परिसर असतानाही या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त करीत ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारावर कारवाईची मागणी केली आहे.

सिडकोतील महाले फार्म परिसराच्या मागील बाजूस लक्ष्मीनगर या ठिकाणी खोदकामाचा प्रकार सुरू आहे. (Digging begins on main road during monsoon Discontent among citizens due to lack of security measures Nashik News)

उघड्यावरील वीजतारा भूमिगत करणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र त्याला काही मर्यादा आहे. वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी रस्त्यावर खोदकाम करावे लागते. मात्र एन पावसाळ्यात खोदकामास महापालिका कुठेही परवानगी देत नाही.

असे असले तरीही महावितरण विभागाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने महाले फार्म परिसरात उघड्यावरील वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी ऐन पावसाळ्यात खोदकामास सुरवात केली आहे.

विशेष म्हणजे रस्त्याच्या एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करण्यात आल्याने बाजूला असणाऱ्या नागरिकांच्या घराभोवती हे मातीचे ढिगारे पांगविण्यात आले आहे.

एकीकडे पाऊस सुरू असताना वीजप्रवाह उतरण्याची दाट शक्यता असते यात पुन्हा एकदा मनमानी पद्धतीने खोदकाम सुरू केल्याने वीजप्रवाह उतरून एखादी जीवितहानी झाल्यास यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष निधीतून महावितरण विभागाला वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी विशेष निधी देण्यात आला आहे. या निधीतून खोदकाम सुरू असल्याचे ठेकेदाराकडून सांगण्यात आले आहे.

या खोदकामाची पूर्वकल्पना सिडको महावितरण विभागाला देखील देण्यात आली नाही. ठेकेदाराचा या मनमानी कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

रहिवासीयांना पूर्वसूचना नाही

रात्रीच्या सुमारास अचानक खोदकामास सुरवात करण्यात आली. भररस्त्यावर एक ट्रॅक्टर उभा करून रस्ता बंद करण्यात आला. खड्डा करून काम सुरू असताना कोणतीही सुरक्षतेची काळजी घेण्यात आलेली नव्हती.

रस्त्यावर बॅरिकेडिंग लावणे, रहिवासीयांना पूर्वसूचना देणे अथवा मनपा प्रशासन असो अथवा विद्युत विभागाचे अधिकारी यापैकी कोणासही पुसटशी कल्पना देखील देण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

"नागरिकांच्या जीवितास काही होऊ नये, याबाबत ठेकेदाराने काळजी घ्यायला घ्यावी. रात्रीच्या वेळी खोदकाम करणे अत्यंत चुकीचे आहे. रस्त्यावर चिखलसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे." - राजेंद्र महाले (माजी नगरसेवक)

"खोदकाम करताना महापालिकेची कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात पाहणी करून मनमानी करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करणार."

- हेमंत पठे (उपअभियंता बांधकाम विभाग)