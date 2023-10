Politics News: गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना पक्षांमध्ये प्रवेश देवू नये; दिनकर पाटलांची फडणवीसांकडे मागणी

Nashik Politics News : गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्यामागे विविध राजकीय पक्षांमध्ये गुंडांचा होत असलेला प्रवेश व त्यातून गुन्हेगारीला नकळत दिले जाणारे उत्तेजन हे प्रमुख कारण आहे. लोकशाहीसाठी या बाबी हानिकारक आहे. जनमानसावर त्याचादेखील परिणाम होतो.

त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये गुंडांना स्थान न देण्याची स्पष्ट भूमिका घेऊन अशा वृत्तीचे समूळ उच्चाटन करावे, अशी मागणी महापालिकेचे माजी सभागृहनेते व भाजपचे प्रदेश निमंत्रित सदस्य दिनकर पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. (Dinkar Patil demand to devendra Fadnavis about type of people to enter bjp nashik news)

पत्रात म्हटले आहे, की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सक्षम महाराष्ट्र घडत असून, राज्याची घौडदौड सुरू आहे. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अमलीपदार्थांचे रॅकेट तयार झाले असून, युवकवर्ग अमलीपदार्थांच्या अधीन गेला आहे.

व्यसनाधीनतेमुळे जिल्ह्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून खून, मारामाऱ्या असे कायदा व सुव्यवस्था बिघडणारे प्रकार सर्रास होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्यामागे विविध राजकीय पक्षांमध्ये गुंडांचा होत असलेला प्रवेश व त्यांच्या गुन्हेगारीला न कळत दिले जाणारे उत्तेजन हे एक प्रमुख कारण आहे.

पक्षवाढीसाठी अनेक चांगले मार्ग व पर्याय उपलब्ध असताना गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांचा राजकीय पक्षात प्रवेश हे त्या पक्षाच्या प्रतिमेसाठी हानिकारक तर आहेच, परंतु जनमानसावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. एखादा गुन्हा घडल्यानंतर अनेक पक्ष एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोप करतात.

त्याऐवजी कोणत्याही गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला पक्षातच स्थान न देण्याची स्पष्ट भूमिका घेऊन अशा वृत्तीचे समोर उच्चाटन करणे, हे आजची गरज झाली आहे. गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसांच्या अधिकारात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये हे पाहणे ही गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. नाशिक जिल्ह्याच्या बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत योग्य व कठोर निर्णय घेऊन नागरिकांचे जीवन सुसह्य करावे, अशी मागणी पत्रात श्री. पाटील यांनी केली.

"गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश देवू नये ही माझी स्पष्ट भूमिका राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली चांगले काम होत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे नाशिक बदनाम होत आहे. या बाबींचा बंदोबस्त करावा." - दिनकर पाटील, माजी सभागृहनेते, महापालिका.