Nashik News : कसमादेत पाऊस रुसला असला तरी धरण पाणलोट क्षेत्रांमध्ये झालेल्या पाऊस झाल्याने धरणांमधील जलसाठा वाढीस मदत होत आहे. हरणबारी व केळझर ही दोन धरणे यापूर्वीच ओव्हरफ्लो झाली आहेत.

चणकापूर धरणातील जलसाठा ९१ टक्क्यावर नियंत्रित करण्यात आला असून धरणातून २१३ क्युसेकने पाणी गिरणा नदीपात्रात सोडले जात आहे. केळझरमधून ३० तर हरणबारीतून ९५ क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे. (Discharge from Chankapur Dam begins Due to flood water villages along river will get relief Nashik News)\

तालुक्यासह कसमादेवर यावर्षी दुष्काळाचे ढग अधिक गडद होत आहेत. खरीप हंगाम वाया जाण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे. पावसाअभावी अनेक पाणीपुरवठा योजनांनी ताण देण्यास सुरुवात केली आहे.

मालेगाव शहरासह ग्रामीण भागातही पाणी कपात सुरु झाली असून मालेगावाला दोन दिवसाआड तर ग्रामीण भागात चार ते पाच दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे सर्वत्र नैराश्‍याचे वातावरण आहे.

हरणबारी व केळझर ही दोन्ही धरणे भरली आहेत. पुनंदमध्ये ७४ टक्के जलसाठा आहे. नाग्यासाक्या व माणिकपूंज ही दोन्ही धरणे कोरडीठाक आहेत.

मालेगावसह कसमादेतील लहान-मोठ्या ५२ पाणीपुरवठा योजनांना फायदेशीर असलेल्या चणकापूर धरणातील जलसाठा ९१ टक्क्यावर नियंत्रित करण्यात आला आहे. २ हजार ४२७ दशलक्ष घनफूट क्षमतेच्या धरणात २ हजार २१९ दशलक्ष घनफूट जलसाठा झाला आहे.

धरणातून गेल्या दोन दिवसापासून २१३ क्युसेक पाणी गिरणा नदीपात्रात सोडले जात आहे. या पुर पाण्याचा काही प्रमाणात का होईना फायदा होवू शकेल. पावसाने पाठ फिरविल्याने गिरणा धरणात ३७ टक्के पाणीसाठा आहे.