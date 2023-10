Nashik News: बागलाणवासीयांना चांदवड टोलनाक्यावर सवलत; संजय चव्हाणांच्या पाठपुराव्याला यश

By

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील वाहनधारकांची चांदवड टोलनाक्यावर होणारी लूट आता थांबणार आहे. बागलाण तालुक्यातील सर्व वाहनांकडून येत्या १ नोव्हेंबर पासून नाममात्र टोल आकारून त्यांना सवलत दिली जाईल, असे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता दिलीप पाटील यांनी शुक्रवारी तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जाहीर केले.

या निर्णयामुळे बागलाण तालुक्यातील वाहनधारकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. (Discount for Baglan residents at Chandwad toll booth Success to Sanjay Chavan pursuit Nashik News)

सटाण्याहुन देवळा मार्गे चांदवड, मनमाड, शिर्डी, नगरकडे बागलाण तालुक्यातील अनेक वाहनधारक प्रवास करतात. यासाठी ते मंगरुळ फाटा ते चांदवड शहरापर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील अवघ्या अडीच किलोमीटर अंतराचा वापर करतात.

मात्र या अडीच किलोमीटर अंतरासाठी त्यांना एका बाजूने १६५ रुपये तर परतीच्या प्रवासासाठी तब्बल ३३० रुपये मोजावे लागतात. मालेगाव तालुक्यातील वाहनधारक या महामार्गावरून ५० ते १०० किलोमीटर अंतर वापर करीत असतानाही त्यांना चांदवड टोलनाक्यावर पूर्ण सवलत मिळते.

बागलाण तालुक्यातील वाहनधारकांना मिळणाऱ्या या वागणुकीमुळे चांदवड टोल प्रशासनाच्या विरोधात जनतेमध्ये संताप व्यक्त केला जात होता.

तालुक्यातील वाहनधारकांची चांदवड टोलनाक्यावर होणारी लूट तत्काळ थांबवीत पिंपळगाव टोलनाक्यानुसार चांदवड टोलनाक्यावर सुद्धा तालुक्यातील वाहनांची नोंदणी करून त्यांना टोलमध्ये प्राधान्याने सवलत द्यावी, अशी आग्रही मागणी बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने केली होती.

याबाबत बुधवारी (ता. २५) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक यांना निवेदन देखील देण्यात आले होते. जर याबाबत विचार न झाल्यास ८ नोव्हेंबरपासून श्री. चव्हाण यांनी टोल नाक्यावर बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

या इशाऱ्याची तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांनी दखल घेत शुक्रवारी (ता.२७) माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील बागलाण तालुक्यातील जनतेचे शिष्टमंडळ व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता दिलीप पाटील, चांदवड टोल नाक्याचे व्यवस्थापकीय अधिकारी मनोज पवार, टी.सुरेश बाबू, रवींद्र अहिरे यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली.

बैठकीत श्री. चव्हाण यांनी म्हणाले, की टोल प्रशासन मालेगाव तालुक्याच्या तुलनेत बागलाण तालुकावासीयांवर अन्याय करून त्यांना सापत्नपणाची वागणूक देत आहे. प्रशासनाने पिंपळगाव बसवंतप्रमाणे चांदवड टोलनाक्यावर सुद्धा पूर्वीप्रमाणे दहा ते वीस रुपये नाममात्र टोल आकारणी करावी असे सांगितले.

बागलाणवासियांचा टोल प्रशासनाविरोधात असलेला रोष पाहता टोल प्रशासनाने एक नोव्हेंबर पासून बागलाणकरांना टोलमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर केले.

यावेळी माजी नगराध्यक्ष विजयराज वाघ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ज.ल.पाटील, दिनेश सोनवणे, जिभाऊ सोनवणे, अशोक थोरात, रत्नाकर सोनवणे, आनंद सोनवणे आदींनी भाग घेतला.

बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष मनोज सोनवणे, शहराध्यक्ष साहेबराव गब्बर सोनवणे, वसंत भामरे, रत्नाकर सोनवणे, अरुण सोनवणे, झिप्रू सोनवणे, विलास सोनवणे, नरेंद्र सोनवणे, काकाजी झालटे, जनार्दन सोनवणे, नंदकिशोर सोनवणे, रवी जाधव, अनिल बच्छाव, हरी भामरे उपस्थित होते.

सवलत हा नैसर्गिक हक्क

दरम्यान, चांदवडचे माजी आमदार अॅड.शिरीष कोतवाल यांनी याप्रश्नी दखल घेऊन बागलाण, देवळा व कळवण तालुक्यातील जनतेला चांदवड टोल नाक्यावर सवलत मिळणे हा तिन्ही तालुक्यांचा नैसर्गिक हक्क असून टोल प्रशासनाने तत्काळ ही मागणी मान्य करून न्याय देण्याचे आवाहन केले.

"आपल्या पाठपुराव्याला यश आले असून बागलाण तालुक्यातील वाहनधारकांना चांदवड टोल नाक्यावर काही अडचणी आल्यास त्यांनी टोल नाक्यावरील तक्रार पुस्तकात रीतसर तक्रार नोंदवावी. तसेच टोल नाक्यावरील व्यवस्थापकीय अधिकारी मनोज पवार (९५४५५३१९२२२) व रवींद्र अहिरे (९४०५५५५९२२) यांच्याशी संपर्क साधावा."

- संजय चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण

"चांदवड टोल नाक्यावर तालुक्यातील वाहनांना सवलत मिळाल्याने आमची होणारी लूट थांबली असून मोठा दिलासाही मिळाला आहे."- प्रवीण पगार, वाहनचालक, सटाणा