Nashik News : जिल्हा बॅंक स्वमालकीच्याही जागांचे जाहीर लिलाव करणार

नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून थकबाकी वसुलीसाठी जप्त केलेल्या मालमत्तेचे लिलाव केले जात असताना, बँकेने स्वमालकीच्या जागांचे लिलाव देखील काढले आहेत.

याकरीता बँकेने प्रक्रिया सुरू केली असून बँकेच्या पिंपळगाव (ब) जागेसाठी ८४ लाख, उगाव ८१ लाख ९० हजार व सटाणा येथील जागेसाठी एक कोटी ६६ लाख ९८ हजार इतके बाजार मूल्यांकन निश्चित करून या जागांचे लिलाव जाहीर करण्यात आले आहेत.

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग यांच्या परवानगीने आणि नाबार्डच्या सूचनेनुसार विक्री करण्यास दिलेल्या मुदतीत जागा विक्रीची कार्यवाही जाहीर लिलावाने करण्याचा निर्णय १२ ऑगस्ट २०२२ च्या सभेत घेण्यात आला होता. आता, त्याप्रमाणे बँकेने प्रत्यक्षात कार्यवाही चालू केली आहे.

बँकेच्या पिंपळगाव (ब) जागेसाठी ८४ लाख, उगाव ८९ लाख ९० हजार, सटाणा येथील जागा एक कोटी ६६ लाख ९८ हजार इतके बाजार मूल्यांकन निश्चित करण्यात आले आहे. प्रथम या जागांचा जाहीर लिलाव १ फेब्रुवारीला दुपारी बाराला पिंपळगाव बसवंत येथे बँकेच्या सभागृहात ठेवण्यात आला आहे.

उगाव (ता. निफाड) येथील लिलाव २ फेब्रुवारीला दुपारी बाराला बँकेच्या उगाव शाखेत केला जाणार आहे. ३ फेब्रुवारीला सटाणा येथील जागेचा लिलाव बँकेच्या विभागीय कार्यालय, सटाणा येथे होणार आहे. जागा खरेदी आणि लिलावात बोली लावण्यापासून ते खरेदीपर्यंतच्या सर्व अटी-शर्ती तांत्रिक कक्ष, केंद्र कार्यालय, विभागीय कार्यालय निफाड व सटाणा विभाग तसेच बँकेच्या वेबसाईट www.nashikdccbank. in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

निसाका आणि नासाका हे दोन्हीही साखर कारखाने बँकेने सरफेसी कायद्यांतर्गत कार्यवाही करून जप्त केले, वेळोवेळी विक्रीची प्रक्रिया व कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी जाहिराती प्रसिध्द केल्या आहेत. त्याचबरोबर मालेगाव येथील रेणुकादेवी यंत्रमाग संस्थेवरही सरफेसी अंतर्गत कार्यवाही करून वेळोवेळी जप्त मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया दिलेल्या जाहिरातीनुसार पूर्ण करण्याची कार्यवाही केलेली आहे.

